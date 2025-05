Diese Kandidaten müssen "Kampf der Realitystars" verlassen

Direkt zu Beginn der neuen Staffel von Kampf der Realitystars wurde es spannend: Schon in der allerersten Folge hieß es für zwei Teilnehmer Koffer packen. Nicht alle Kandidaten mussten in der allerersten Stunde der Wahrheit, die dieses Jahr erstmals im Talkshow-Stil von Arabella Kiesbauer (56) moderiert wurde, zittern. Im Safety-Spiel schafften es Hati Suarez und Daymian Weiß, sich rechtzeitig vor einem möglichen Aus zu schützen. Auch Dennis war vor dem Rauswurf sicher. Der Rest bangte nach dieser Ansage um den Verbleib in der Sendung. Die letzten Neuankömmlinge Giuliana Farfalla (29) und Stephen Dürr (50) erhielten dann als Frischlinge die undankbare Aufgabe, direkt am Einzugstag einen der Mitstreiter aus der Sala wählen zu müssen. Ihre Wahl fiel auf Ailton (51), begleitet von den Worten: "Dir drehen wir die Sendezeit ab." Der Grund: Die beiden Realitystars fanden Ailton schlichtweg zu langweilig.

Der ehemalige Fußballprofi nahm die Rauswahl sportlich und wandte sich mit warmen Abschiedsworten an die Gruppe: "Danke für diese zwei oder drei Tage. Ich hatte eine Menge Spaß mit euch." Doch damit war der Auszugsmarathon noch nicht vorbei. Im Anschluss musste die gesamte Gruppe per Münzwahl bestimmen, wer als zweiter Teilnehmer gehen muss. Das Ergebnis: Annina Semmelhaack wurde zum Verlassen der Show bestimmt. Das Ex-Pornosternchen verabschiedete sich daraufhin mit den Worten: "Es hat mir viel Spaß gemacht, dabei zu sein, auch wenn es nur kurz war. Ich wäre auf jeden Fall noch supergerne in der Sala geblieben. [...] Ich hätte den Leuten gerne gezeigt, dass ich auf jeden Fall Teamgeist habe und auf jeden Fall die Power habe, so etwas durchzustehen."

Doch es folgte ein überraschender Twist: Offenbar ist die Reise von Ailton und Annina an dieser Stelle noch nicht vorbei. "Eure Konkurrenz hat euch aus der Sala gekickt, noch seid ihr aber nicht endgültig raus. Wir haben ein ganz besonderes Angebot für euch. [...] Bis morgen bleibt ihr in der Sala und seid offiziell Wackelstars", hieß es in einer Nachricht der Produktion, die Annina ihrem Mitstreiter Ailton vorlas. In der nächsten Folge wird jedoch noch einer der beiden final die Koffer packen müssen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ailton, Februar 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / annina.semmelhaack Annina Semmelhaack, April 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige