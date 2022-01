Zehn Jahre lang spielte Rupert Grint (33) die Rolle von Ron Weasley in den Harry Potter-Filmen und verzauberte damit seine Fans. Als Grundlage dienten dazu die Bücher von J.K. Rowling (56), die auch bei der Verfilmung ein großes Mitspracherecht hatte. Allerdings ist die Autorin in den letzten Jahren oftmals für ihre öffentlichen Aussagen in die Kritik geraten, und viele Schauspieler distanzierten sich daraufhin von ihr. Nun spricht Rupert über sein verzwicktes Verhältnis zu Joanne.

In einem Beitrag der Times schreibt der Schauspieler: "Ich sehe J.K. Rowling wie eine Tante. Ich bin nicht mit allem einverstanden, was meine Tante sagt, aber trotzdem ist sie meine Tante." Das sei seiner Meinung nach eine heikle Sache. Mit diesem Statement bezieht sich der 33-Jährige auf den Shitstorm aus dem Jahr 2020, den die Autorin aufgrund einiger umstrittener Tweets kassiert hatte. Diese sind von ihren Followern als transfeindlich eingestuft worden. Daraufhin hatten sich viele Stars der "Harry Potter"-Filme hinter die LGBTQ+-Community gestellt – so auch Rupert: "Ich stehe fest an der Seite der Trans-Gemeinschaft. Trans-Frauen sind Frauen. Trans-Männer sind Männer."

Ungeachtet dieses Konfliktes feierte der Schauspieler erst vor Kurzem eine "Harry Potter"-Reunion mit dem ganzen Cast. Dabei zeigte sich, dass vor allem die Hauptdarsteller immer noch in engem Kontakt zueinander stehen und am Leben der anderen teilhaben. So erzählte etwa Emma Watson (31): "Rupert hat mir Bilder seiner Tochter geschickt, und da bin ich immer hin und weg."

Rupert Grint, Schauspieler

J.K. Rowling, "Harry Potter"-Autorin

Rupert Grint mit seiner Tochter Wednesday

