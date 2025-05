Vier Monate nach ihr: Linda Nolans Stiefsohn stirbt an Krebs

Linda Nolan starb am 15. Januar nach einer schweren Lungenentzündung. Die Sängerin kämpfte die Jahre zuvor lange gegen eine hartnäckige Krebserkrankung – Gleiches widerfuhr auch ihrem Stiefsohn Lloyd. Und nun muss die Familie erneut Abschied nehmen, denn nur wenige Monate nach Linda stirbt auch Lloyd. Wie The Sun berichtet, kämpfte der Sohn ihres verstorbenen Ehemannes Brian Hudson gegen eine aggressive Form von Kehlkopfkrebs. Ein Freund der Familie erklärte dem Magazin: "Wenn Linda hier wäre, würde sie schreien, dass das nicht fair ist. Sie hat für alle anderen gekämpft, und jetzt haben wir sie beide verloren. Das ist mehr, als jede Familie ertragen sollte."

Linda und Lloyd sollen ein enges Verhältnis gehabt haben. Ihren Krebskampf bestritten sie gemeinsam und gaben sich immer wieder gegenseitig Halt. "Sie kämpften Seite an Seite. [...] Sie scherzten über ihre Medikamente, tauschten sich über Nebenwirkungen aus und weinten auch gemeinsam. Linda dachte wirklich, er würde sie lange überleben. Sie brauchte diesen Glauben", erzählt der Bekannte weiter. Aber Lloyds Zustand habe sich schon im Sommer 2024 rapide verschlechtert, nachdem der Krebs unter anderem in Gehirn und Leber gestreut hatte. Trotzdem habe er aber nicht den Glauben an eine Genesung verloren und weiter gekämpft: "Er wollte nie Mitleid, er wollte nur die Krankheit besiegen."

Und dabei gab es erst vor wenigen Wochen eine weitere traurige Nachricht aus Lindas Familie. Im März wurde öffentlich, dass auch ihr Bruder Brian an Krebs erkrankt ist. Wie er gegenüber The Mirror bestätigte, wurde bei ihm Prostatakrebs im zweiten Stadium diagnostiziert. "Ich will einfach nur, dass Krebs uns in Ruhe lässt", meinte Brian betrübt zu dem Magazin. Neben Linda und nun auch Lloyd musste die Familie auch schon ihre Schwester Bernie (✝52) verabschieden, die den Kampf gegen Brustkrebs verlor. Als wäre das nicht genug, kämpften auch die Nolan-Schwestern Anne und Coleen gegen Brust- und Hautkrebs.

Anzeige Anzeige

Getty Images Brian Hudson und Linda Nolan, April 1981

Anzeige Anzeige

Getty Images Denise und Brian Nolan bei Linda Nolans Beerdigung, Februar 2025

Anzeige Anzeige