"Gelacht": Linda Nolan war vor ihrem Tod positiv gestimmt

Linda Nolan ist am Mittwoch im Alter von 65 Jahren verstorben. Ihre Schwester Denise verriet, dass die Sängerin trotz ihrer schweren Erkrankung bis zuletzt mit ihrer humorvollen Art für Lächeln und Freude sorgte. Am vergangenen Wochenende war Linda wegen Atemproblemen ins Krankenhaus gebracht worden, wo bei ihr eine doppelte Lungenentzündung diagnostiziert wurde. Obwohl die Ärzte ihr Ruhe verordneten, nutzte die Schauspielerin ihre letzten Stunden, um Scherze zu machen und diejenigen um sie herum zu unterhalten. "Sie hat gelacht und gescherzt, obwohl das medizinische Team ihr gesagt hatte, dass sie leise bleiben müsse, damit ihre Behandlung wirken kann. Alle waren leise optimistisch, da sie so fröhlich wirkte. Dann um 3:30 Uhr am Dienstag erhielten wir den gefürchteten Anruf: 'Kommt so schnell wie möglich ins Krankenhaus'", erklärt ihre Schwester Denise nun gegenüber Mirror.

Auch an die Stunden vor ihrem letzten Krankenhausaufenthalt erinnerte sich Denise zurück. Demnach sei es Linda nach einer schweren Grippe über Weihnachten zunächst besser gegangen. Innerhalb von 48 Stunden verschlechterte sich ihr Zustand aber immens: "Ich kann sie immer noch sehen, wie sie um Luft kämpfte, und die liebenswerte Krankenschwester, die den Arzt rief. Er schaute nur einmal und rief einen Krankenwagen." Denise habe ihre Schwester ins Krankenhaus begleitet. "Ich ging mit ihr und verbrachte Stunden im Krankenhaus, während sie untersucht wurde. Es war etwas, an das sie sich über die Jahre gewöhnt hatte. Sie war eine Vorzeigepatientin, entschuldigte sich für jede Unannehmlichkeit gegenüber mir und dem liebenswerten Krankenhauspersonal. Schließlich wurde sie stabilisiert. Und ich verließ sie... Ohne zu wissen, dass das das letzte Mal war, dass ich sie bei Bewusstsein sehen würde", verrät sie.

Die Nachricht ihres Todes wurde vor wenigen Tagen von ihrem Vertreter Dermot McNamara öffentlich gemacht. "Mit tiefer Trauer geben wir das Ableben von Linda Nolan bekannt, der gefeierten irischen Pop-Legende, Fernsehpersönlichkeit, Guinness-Weltrekordhalterin im West End, Bestsellerautorin der Sunday Times und Kolumnistin des Daily Mirror", erklärte er in einem Statement, das Mirror vorlag und ergänzte liebevoll: "Lindas Vermächtnis geht über ihre unglaublichen Leistungen in Musik und Unterhaltung hinaus. Sie war ein Leuchtturm der Hoffnung und des Durchhaltevermögens und teilte ihren Weg, um das Bewusstsein zu schärfen und andere zu inspirieren. Ruhe in Frieden, Linda. Wir werden dich sehr vermissen, aber nie vergessen."

Getty Images Linda Nolan im Jahr 2013

Getty Images Linda Nolan im Januar 2014

