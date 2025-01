Sängerin Linda Nolan bereute Kinderlosigkeit vor ihrem Tod

Die Musikwelt trauert um Linda Nolan, die am Mittwoch den Kampf gegen ihren Krebs verlor. Die Sängerin lebte ihr Leben ganz nach ihren eigenen Vorstellungen, doch eine Sache bereute sie. In einem bewegenden Interview im Rahmen des Formats "Loose Women" berichtete sie im Jahr 2017: "Ich denke, dass es niemandes Schuld ist, dass ich keine Kinder habe, außer meiner eigenen. Ich habe einfach meine Karriere in den Vordergrund gestellt. Als ich darüber nachdachte, war es schon zu spät, und das ist das Einzige, was ich in meinem Leben bereue."

Linda war 26 Jahre mit ihrem Ehemann Brian verheiratet, bevor er 2007 ebenfalls an Krebs verstarb. Über ihre Ehe sagte sie in der Sendung: "Ich hatte eine Liebe in meinem Leben, die manche Menschen niemals erfahren." Es dauerte viele Jahre, bis die Irin sich emotional darauf einlassen konnte, erneut einen Mann in ihr Leben zu lassen. Eine weitere Hochzeit gab es im Leben der 65-Jährigen nicht.

Ihre letzten Stunden verbrachte Linda im Blackpool Victoria Hospital im Beisein ihrer Geschwister, mit denen sie jahrelang gemeinsam Musik veröffentlicht hatte. "Lindas Vermächtnis geht über ihre unglaublichen Leistungen in Musik und Unterhaltung hinaus. Sie war ein Leuchtturm der Hoffnung und des Durchhaltevermögens und teilte ihren Weg, um das Bewusstsein zu schärfen und andere zu inspirieren", schrieb ihre Schwester Coleen Nolan nach Lindas Tod in einem rührenden Statement auf X.

Getty Images Brian Hudson und Linda Nolan, April 1981

Getty Images Linda und Coleen Nolan im September 2017