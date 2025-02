Linda Nolan plante ihre Beerdigung schon vor Jahren selbst

Linda Nolan, die bekannte TV-Persönlichkeit und Sängerin, ist am 15. Januar im Kreise ihrer Liebsten verstorben. Die frühere Kolumnistin des Daily Mirror litt seit 2017 an sekundärem Brustkrebs, der sich 2020 weiter ausgebreitet hatte. Letztlich starb sie aber an einer schweren doppelten Lungenentzündung, wie ihre Schwester Maureen Nolan auf Instagram öffentlich machte. Um ihre Familie vor zusätzlichem Kummer zu bewahren, hatte Linda beschlossen, ihre eigene Beerdigung bis ins Detail zu planen.

Diese Entscheidung begründete Linda bereits in ihrer 2018 veröffentlichten Autobiografie "From My Heart". Sie schrieb: "Ich möchte, dass meine Angelegenheiten geregelt sind. Ich habe meiner Familie genug Sorgen bereitet und will alles selbst entscheiden, solange ich es kann." Inspiriert wurde sie von den Beerdigungen ihres verstorbenen Ehemanns Brian und ihrer Schwester Bernie, die auch zu Lebzeiten ihre Wünsche für ihre Beerdigungen festgelegt hatten. Linda entschied sich für einen glitzernden, pinken Sarg. Ihre Schwestern, darunter Maureen, unterstützten sie bei der Planung und bezeichneten ihren Stil dabei liebevoll als typisch für Linda. Zudem wünschte sie sich den Song "Our Last Song Together" von Neil Sedaka – ein Stück, das für sie und ihre Familie von besonderer Bedeutung war.

Linda, die auch als Mitglied der Pop-Gruppe "The Nolans" große Erfolge feierte, war bekannt für ihre Stärke und ihren Humor. Besonders innig war ihre Beziehung zu ihren Schwestern, die sie bis zuletzt unterstützt haben. Sehr wichtig waren ihr auch ihre Nichten und Großnichten, von denen sie häufig sprach. Vor 20 Jahren wurde bei Linda Brustkrebs diagnostiziert, obwohl sie 2011 für krebsfrei erklärt wurde, entdeckten Ärzte 2017 erneut Tumore in ihrer Hüftgegend. Trotz alldem erwies sie sich als eine Kämpferin, die Millionen inspirierte. Sie wurde am 1. Februar beerdigt.

Getty Images Die Schwestern Maureen, Bernie und Linda Nolan

Getty Images Linda Nolan im "Celebrity Big Brother"-Haus in Borehamwood

