Das machen Sophie und Hendrik mit Sommerhaus-Siegesprämie

Sophie Welack und Hendrik Sünder dürfen sich nicht nur als frischgebackenes Siegerpaar von Das Sommerhaus der Normalos feiern, sondern sich auch über die saftige Siegesprämie von 25.000 Euro freuen. Im Interview mit Promiflash haben die beiden nun preisgegeben, was sie mit dem Geld anstellen möchten. "Wir möchten uns auf jeden Fall eine richtig schöne Auszeit gönnen – ein toller Urlaub steht ganz oben auf der Liste", erklärte das glückliche Pärchen. Sophie hat außerdem weitere Pläne: Neben einem Beitrag für die gemeinsame Hochzeit möchte sie sich mit einem Teil des Gewinns auch ein optisches Upgrade gönnen. Sie plauderte aus: "Ich möchte mir außerdem noch meine Extensions machen lassen."

Das Paar blickt auf eine turbulente Zeit im "Sommerhaus der Normalos" zurück. Anfangs hatten sie während der Spiele nicht immer das beste Händchen, schafften es aber durch Zusammenhalt und Geschick, sich bis ins Finale vorzukämpfen. Im letzten Spiel gegen Lisa und Marcel bewiesen sie Nervenstärke und wurden dafür mit dem Titel sowie der Prämie belohnt. Die Freude über den Sieg war den beiden sichtlich anzusehen, als sie direkt am Finalabend einen kleinen Siegestanz aufführten. Nun wollen sie die finanzielle Belohnung nutzen, um sich nicht nur zu erholen, sondern auch in ihre gemeinsame Zukunft zu investieren.

Dass Sophie und Hendrik im Finale triumphierten, sorgt auch Tage später noch für Gesprächsstoff. Bereits während der Show waren sie nicht unumstritten und gerieten mit anderen Kandidaten, darunter Richard und Vanessa, heftig aneinander. Auch nach der Ausstrahlung schießen die zwei Pärchen öffentlich gegeneinander. In ihrer Instagram-Story meckerte Vanessa kürzlich heftig über das Siegerpaar: "Die Ausdrucksweise, die Art, dieses Lästern, dieses Nachtreten. Also das sind richtige Mobber in meinen Augen!"

