Lügt Temptation-Jamy? Verführerin Alexandra erhebt Vorwürfe

Um den vergebenen Frauen bei Temptation Island die maximale Klarheit zu verschaffen, hat sich die Produktion in Folge acht etwas Besonderes ausgedacht. Die Mädels dürfen für ihre Männer in der anderen Villa Aufgaben und Fragen für "Wahrheit oder Pflicht" aufschreiben. Hillary brennen dabei vor allem zwei Dinge auf der Seele: Sie möchte wissen, zu welcher Verführerin Jamy "die engste Bindung hat" und ob er denkt, dass er "sich wie ein vergebener Mann verhält". Als die Männer das Spiel spielen, polarisiert vor allem die zweite Frage. Jamy muss nicht lange überlegen und antwortet: "Ja, sonst hätte ich ganz andere Sachen gemacht. Sonst wäre ich mit einer Frau intimer geworden, aber ich albere ja nur herum. Aber es ist nichts, in keinster Weise, was so wirken könnte, als wäre ich nicht vergeben." Verführerin Alexandra sieht das aber offensichtlich anders. "Alter, so ein Lügner", raunt sie ihrer Sitznachbarin zu.

Im Interview erklärt die Blondine dann, wieso sie Jamy unterstellt, nicht die Wahrheit zu sagen, wenn er behauptet, "anderen Frauen nicht auf den Arsch zu klatschen oder so". Sie packt aus: "Als wir off-cam auf dem Date waren, gab es einen Moment, in dem wir alleine waren, und da war er sehr touchy und wollte mal meinen Po fühlen. Er hat die Gelegenheit genutzt, um mal kurz bisschen anzufassen", gesteht sie. Laut ihr sei der Hamburger längst nicht so ein Unschuldslamm, wie er selbst von sich behauptet. Doch wer sagt nun die Wahrheit? Während Jamy weiterhin der Meinung ist, mit seinem Verhalten keine Grenzen seiner Partnerin Hillary zu überschreiten, reagiert Alexandra auch auf die Antwort, wer seine Lieblingsverführerin ist, ziemlich angepisst. Anstatt ihren Namen nennt er daraufhin nämlich Victoria. "Jamy hat ja gesagt, dass Tori seine Top-Temptation ist. Ich hatte da einen anderen Eindruck", wundert sich Alexandra.

Auch als Zuschauer konnte man vor allem in der vergangenen Folge wohl den Eindruck gewinnen, dass Jamy wirklich ziemlich angetan von Alexandra ist. Aber auch im Promiflash-Interview beharrte der ehemalige Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidat darauf, dass er in keinem Moment seine Freundin in der anderen Villa vergessen habe. "Tatsächlich ist mir bisher nicht einmal annähernd der Gedanke gekommen, dass da irgendwas laufen könnte", versicherte Jamy.

Anzeige Anzeige

RTL Victoria, Verführerin bei "Temptation Island"

Anzeige Anzeige

RTL Hillary und Jamy, "Temptation Island"-Paar, 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige