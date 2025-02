Hochkarätiger Cast: Details zur Show von Aryan Khan bekannt

Im Juni 2025 ist es so weit: Die von Aryan Khan (27) inszenierte Webserie "The Ba***ds of Bollywood" wird auf Netflix veröffentlicht. Das Regiedebüt des Sohnes von Shah Rukh Khan (59) verspricht, eine der größten Premieren des Jahres zu werden und fällt direkt in die Zeit nach der IPL-Saison, wenn das Publikum von Cricket auf Unterhaltungsformate umschwenkt. In der Serie werden Bobby Deol und der Nachwuchsschauspieler Lakshya zwei zentrale Rollen übernehmen. Dies berichtet unter anderem Pinkvilla. Zuvor war bereits bekannt geworden, dass die Serie von Red Chillies Entertainment, der Produktionsfirma von Aryans Vater, produziert wird.

Neben den Hauptdarstellern sorgen auch hochkarätige Stars für Aufsehen: Shah Rukh, Salman Khan (59) und Aamir Khan haben Cameo-Auftritte. Mit ihren besonderen Rollen nehmen sie wohl augenzwinkernd Bezug auf ihre reale Persönlichkeit. Auch Ranbir Kapoor (42), Ranveer Singh (39) und Alia Bhatt sind in der Webserie zu sehen – ebenfalls als sie selbst. Die Serie nutzt diese Meta-Verweise, um den Zuschauer in die glamouröse, aber auch komplexe Welt der Bollywood-Industrie zu entführen. Zudem sollen die Starregisseure Karan Johar und SS Rajamouli in bedeutenden Gastrollen auftreten.

Mit "The Ba***ds of Bollywood" feiert Aryan ein Regiedebüt, das schon jetzt Aufmerksamkeit erregt. Der 27-Jährige scheint in die Fußstapfen seines berühmten Vaters zu treten – allerdings hinter der Kamera. Bereits bei der Ankündigung seines Projekts hatte er das Publikum durch seinen charmant ironischen Umgang mit Shah Rukh begeistert. Er pries die Serie als "größte, böseste, mutigste, abgefahrenste Show der Welt" an. Die Fans weltweit dürfen also gespannt sein!

Getty Images Ranveer Singh und Alia Bhatt, Februar 2019

Getty Images Shah Rukh Khan, Juli 2017

