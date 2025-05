Sommerhaus-Sieger Sophie und Hendrik waren beim Beauty-Doc

Sophie Welack und Hendrik Sünder sind die Gewinner der diesjährigen ersten Staffel von Das Sommerhaus der Normalos. Von der Siegprämie von 25.000 Euro gönnt sich das Paar einiges: unter anderem tolle Urlaube, neue Haare für die Blondine – und nun anscheinend sogar einen Besuch beim Beauty-Doc. Wie sie in einer Story auf Instagram zu erkennen geben, hat sich Sophie die Lippen aufspritzen lassen und Hendrik hat sich zum einen ein Gerstenkorn entfernen und zudem die dunklen Augenringe aufhübschen lassen.

Sophie zeigt ihren Followern bisher nur das Ergebnis nach dem Eingriff. "Die Lippen bei mir sind ja unschwer erkennbar, aber ich muss dazu sagen, die sind noch angeschwollen, das wird wirklich noch weniger", erklärt die medizinische Fachangestellte glücklich. Ihr Liebster wiederum hat den Beautyschliff per Kamera für seine Fans festgehalten. Wie Hendrik ehrlich zugibt, war er zuvor ziemlich aufgeregt und hatte "richtig Schiss". Und seine Sorgen waren wohl berechtigt: Wie in den Aufnahmen zu sehen ist, bereitete ihm der Eingriff Schmerzen. Neben verzerrten Gesichtsausdrücken und einem erschöpften Kopfschütteln gesteht er seiner behandelnden Ärztin: "Oh, das tut weh!"

Schon im Normalo-Sommerhaus ließ Sophie anmerken, dass sie das erhoffte Preisgeld zum Teil auch in ihre Beauty investieren möchte. Extensions waren damals ihr großer Wunsch. Dieser Traum geht nun auch endlich in Erfüllung. Am kommenden Freitag geht sie zum Friseur und lässt sich ihre geliebten Strähnen einsetzen. "Da fahre ich zu der lieben Sabrina und die holt hier was richtig Schickes raus – ich verrate euch nur nicht, was", macht Sophie ihre Social-Media-Zuschauer gespannt auf das folgende Ergebnis.

Instagram / hendriksunder Hendrik Sünder, "Das Sommerhaus der Normalos"-Sieger

Instagram / sophiewelack_ Sophie Welack, "Das Sommerhaus der Normalos"-Siegerin

