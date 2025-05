Normalo-Sommerhaus-Star Sophie nimmt jetzt die Abnehmspritze

Bei Sophie Welack purzelten seit ihrer Teilnahme an Das Sommerhaus der Normalos mächtig die Kilos. Nun verrät die Gewinnerin der ersten Staffel auf Instagram, dass ihr das nicht genug ist: "Nach dem Sommerhaus habe ich ja über 13 Kilo abgenommen und das war immer etwas schwankend – das Gewicht kam wieder drauf, ich habe wieder abgenommen." Da ihre Gewichtsabnahme stagnierte, geht die Influencerin nun einen neuen Schritt: "Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, mit der Abnehmspritze anzufangen."

Die Entscheidung, das Hilfsmittel zu verwenden, traf Sophie nicht leichtfertig. "Ich habe das alles ärztlich abklären lassen. Ich habe mir die Spritze nicht im Internet oder so bestellt oder sonst was", betont sie in ihrer Story und erklärt: "Wenn ich merken sollte, das Ganze tut meinem Körper nicht gut, werde ich sofort wieder damit aufhören." Ferner macht die Blondine deutlich, dass sie ihre Fans nicht "dazu animieren möchte", den gleichen Schritt wie sie zu gehen. Sie gehe mit ihrem Beschluss an die Öffentlichkeit, um ihren Followern nichts vorzuspielen: "Im Sommerhaus war ich so, wie ich bin. Ich war im Fernsehen authentisch und es wäre nicht richtig von mir, euch hier einen vorzugaukeln."

Aber was ist der Grund für Sophies Griff zur Abnehmspritze? Die TV-Bekanntheit erläutert ehrlich: "Ich habe mich im Fernsehen gesehen und dachte: 'Schwierig, da musst du was machen.' Das hat an meinem Selbstbewusstsein gekratzt." Da sie bereits damit rechnet, dass ihre Entscheidung auch Kritik mit sich bringt, stellt die Verlobte von Hendrik Sünder abschließend klar: "Es ist mein Körper, ich kann selber entscheiden, was ich mit meinem Körper mache und was nicht."

RTL / Markus Nass Sophie Welack, "Das Sommerhaus der Normalos"-Teilnehmerin

Instagram / sophiewelack_ Sophie, "Das Sommerhaus der Normalos"-Kandidatin

Was haltet ihr davon, dass Sophie die Abnehmspritze nutzt? Sie kann machen, was sie möchte. Ich finde nicht, dass das eine gute Lösung ist... Ergebnis anzeigen