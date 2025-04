Vanessa ist laut Normalo-Sommerhaus-Sophie wieder vergeben

Sophie Welack sorgt für Gesprächsstoff: Die Gewinnerin von Das Sommerhaus der Normalos behauptet jetzt im "Blitzlichtgewitter"-Podcast, dass ihre einstige Mitstreiterin Vanessa Brahimi wieder vergeben sei. "Also, Vanessa und Richard sind definitiv kein Paar mehr. Sie hat laut meinen Erkenntnissen auch schon einen Neuen", macht sie deutlich. Auf die Nachfrage, ob sie wisse, wer der neue Partner sei, entgegnet Sophie spielerisch: "Vielleicht ist es ja auch ein bekanntes Gesicht, wir wissen es nicht."

Vanessa und Richard waren nach ihrem Auftritt in der Realityshow getrennte Wege gegangen. Angeblich hat es für den Reality-TV-Neuling nicht lange gedauert, bis er neues Liebesglück gefunden hat. "Ich habe da ein Gerücht gehört, dass sie schon länger einen neuen Partner hat", schildert Sophie. Zudem deutet sie an, dass es möglicherweise nicht das letzte Mal gewesen sei, dass die Zuschauer Vanessa im TV zu sehen bekommen haben: "Wer weiß, vielleicht sieht man die beiden bei Prominent getrennt oder irgend so einer Scheiße."

Vanessa und Richard hatten erst kürzlich ihre Trennung bestätigt und erklärt, dass das Ende ihrer Beziehung nichts mit der herausfordernden Zeit im TV-Format zu tun habe. Vielmehr habe es an grundlegenden Unterschieden zwischen ihnen gelegen. "Der Sommerhaus-Fluch hat bei uns beiden auf gar keinen Fall zugeschlagen", betonte Vanessa im "Aftershow"-Podcast. Obwohl sie ihre Partnerschaft hinter sich gelassen haben, versicherten beide, dass sie weiterhin freundschaftlich verbunden seien und sich gegenseitig unterstützen.

RTL Sophie Welack, "Das Sommerhaus der Normalos"-Teilnehmerin

RTL Richard und Vanessa, Kandidaten bei "Das Sommerhaus der Normalos"

