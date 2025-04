Sommerhaus-Sophie und Hendrik verraten Details zur Verlobung

Sophie Welack und Hendrik Sünder, bekannt aus der Reality-TV-Show Das Sommerhaus der Normalos, haben aufregende Nachrichten: Die beiden sind verlobt! Wie sie im Interview mit Promiflash verrieten, stellte Hendrik seiner Sophie die Frage an ihrem Jahrestag. Der Antrag fand in einer luxuriösen Spa-Villa statt – bei einem romantischen Abendessen machte Hendrik den großen Schritt und hielt um Sophies Hand an. "Es war ein perfekter Moment", schwärmte sie.

Die süße Neuigkeit ihrer Verlobung enthüllte die medizinische Fachangestellte kürzlich persönlich auf Instagram. Zu einem romantischen Kussfoto mit Hendrik formulierte Sophie: "Hendrik und ich haben uns nach den Dreharbeiten zum 'Sommerhaus der Normalos' im letzten Jahr verlobt. Diese intensive Zeit hat uns noch näher zusammengebracht – wir sind als Team gewachsen, haben gelacht, gestritten, uns gefunden und noch mehr lieben gelernt." Die Fans zeigten sich entzückt über die schönen News und freuten sich mit dem Liebespaar. So betonte ein User: "So ein Traumpaar. Glückwunsch euch zwei."

Doch auch abseits des Sommerhauses sorgen Sophie und ihr Liebster für Gesprächsstoff. Im Interview mit dem Podcast "Blitzlichtgewitter" verrieten die beiden, dass sie durchaus mit weiteren Reality-TV-Formaten liebäugeln. Besonders interessant: Sophie zeigte sich offen für einen Auftritt bei Temptation Island, während Hendrik mit einem Schmunzeln andeutete, dass es für ihn eine Bewährungsprobe werden könnte. "Ich weiß nicht, was ich mache, wenn ich zwei Wochen nur mit hübschen Frauen unterwegs bin, die mich den ganzen Tag begehren", gab er ehrlich zu. Seine Partnerin konterte selbstbewusst: "Ich würde ihm sowas von den Hund wegnehmen."

Instagram / sophiewelack_ Sophie, "Das Sommerhaus der Normalos"-Kandidatin

RTL Sophie und Hendrik, "Das Sommerhaus der Normalos"-Kandidaten, 2025

