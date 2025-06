"Solche Angst": Sophie Welack wurde von einem Mann verfolgt

Die Sommerhaus der Normalos-Gewinnerin Sophie Welack hat eine angsteinflößende Erfahrung gemacht, die sie nun mit ihren Followern auf Instagram teilt. Nachdem sie mit ihrer Familie in Hannover unterwegs gewesen war, wurde sie von einem unbekannten Mann verfolgt. "Ich war allein in der Stadt unterwegs, während meine Mutter shoppen und mein Vater einen Kaffee trinken war. Da hat mich plötzlich ein komplett schwarz gekleideter Mann verfolgt", berichtet sie in ihrer Story. Der Mann sei ihr sogar in einen Laden gefolgt, in den sie aus Angst geflüchtet war. "Ich hatte so eine Angst. Ich wusste gar nicht, was ich machen soll."

In ihrer Verzweiflung habe sich Sophie an die Kasse eines Ladens gestellt und versucht, ruhig zu bleiben, während der Mann weiter an ihrer Seite blieb. Sie alarmierte ihren Vater und teilte ihm ihren Standort per WhatsApp mit. Sofort machte er sich auf den Weg, um seiner Tochter zur Hilfe zu kommen. "Er hat einfach zehn Euro für seinen Kaffee liegen lassen und mich gerettet", erinnert sich Sophie erleichtert. Dann lief sie zu ihrem Vater, der sich bereits in unmittelbarer Nähe befand. Zum Glück sei die Situation glimpflich ausgegangen, aber die Angst wird Sophie vermutlich so schnell nicht vergessen.

Sophie steht noch nicht lange in der Öffentlichkeit. Sie und ihr Verlobter Hendrik sind durch ihre gemeinsame Teilnahme an der ersten Staffel des Formats "Das Sommerhaus der Normalos" bekannt geworden – ein Ableger der beliebten Realityshow Das Sommerhaus der Stars. Die 22-Jährige und ihr Partner dürfen sich sogar stolz Gewinner nennen: Im Finale setzten sie sich gegen die Konkurrenz durch und verließen das Horrorhaus in Bocholt mit dem Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro.

Instagram /sophiewelack_ Sophie Welack und Hendrik Sünder im Mai 2025

RTL Sophie Welack und Hendrik Sünder, Kandidaten bei "Das Sommerhaus der Normalos"

