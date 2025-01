Kommissar Overbeck darf Bamberger Literaturfestival eröffnen

Seit mehr als 26 Jahren ist Roland Jankowsky den ZDF-Zuschauern als schrulliger Kommissar Overbeck aus der beliebten Krimiserie "Wilsberg" bekannt. Doch seine Vielseitigkeit hat dem Schauspieler nun eine ganz besondere Ehre eingebracht: Wie infranken.de berichtet, darf Roland – der seit über zehn Jahren auch als Krimiautor unterwegs ist – am 16. Januar 2025 das Bamberger Literaturfestival als Vorleser mörderisch-unterhaltsamer Kurzgeschichten feierlich eröffnen.

Bekannt für sein komödiantisches Talent, hat Roland nicht nur in der Welt der Schauspielerei Fuß gefasst, sondern auch als Hörbuchsprecher und Sänger. Mit seinen Krimilesungen begeistert er seit vielen Jahren ein breites Publikum. So wurde er 2016 bei den Eifelkulturtagen mit dem Publikumspreis "Goldene Berta" ausgezeichnet. In Bamberg trägt er aus seinem neuen Werk "Wenn Overbeck (wieder) kommt..." vor. Die Geschichten, die Roland vorträgt, versprechen Spannung und unerwartete Wendungen – eben ganz im Stil von Kommissar Overbeck, dem Charakter, der ihm den Titel "Coolster TV-Kommissar Deutschlands" einbrachte.

Mit der Figur des Kommissars Overbeck, der für seine Fettnäpfchen und unkonventionellen Ermittlungsmethoden bekannt ist, hat Roland Kultstatus erlangt. In Interviews betont er immer wieder, wie viel Freude ihm die Interaktion mit seinem Publikum bereitet – sei es auf der Bühne, im Theater oder bei Veranstaltungen wie der kommenden Lesung. "Das Lesen ist für mich eine Mischung aus Schauspiel und direktem Kontakt mit den Menschen, und genau das liebe ich daran", verriet er einst.

Getty Images Roland Jankowsky, Schauspieler

Instagram / rolandjankowsky Roland Jankowsky präsentiert ein Buch

