ACM Awards 2025: Diese Countrystars räumen richtig ab

Donnerstagabend wurden in Frisco, Texas, die Academy of Country Music Awards verliehen. Für den wichtigen Preis scheint die ganze Szene angereist zu sein. Aber besonderen Grund zur Freude hatten sicherlich die Gewinner des Abends. Eine der Abräumerinnen war laut Fox News Sängerin Lainey Wilson. Sie gewann in den Kategorien "Entertainer of the year", "Album of the year", "Female artist of the year" sowie "Artist-songwriter of the year". Einen großen Abend erlebte auch Newcomerin Ella Langley – sie ging vergangenes Jahr zusammen mit Countrystar Riley Green mit ihrem Ohrwurm "You Look Like You Love Me" viral und wurde jetzt dafür belohnt. Der Song bekam einen Preis in der Kategorie "Single of the year", "Visual media of the year" und "Music event of the year". Außerdem wurde Ella als beste Newcomerin ausgezeichnet.

Aber auch die Herren der Country-Musik durften sich über Auszeichnungen freuen. Chris Stapleton (47) nahm die Trophäe als "Male artist of the year" mit nach Hause. Musiker Zach Top bekam den Preis als bester Newcomer und die fünf Jungs der Band The Red Clay Strays erhielten den Preis in der Kategorie "New duo or group of the year". Der Preis für den Song des Jahres ging an Cody Johnson mit seiner Ballade "Dirt Cheap". Darüber hinaus durften sich die Gruppe Old Dominion und das Duo Brooks & Dunn über die Auszeichnungen in ihren Kategorien freuen.

Die Verleihung der ACM Awards war in diesem Jahr eine besondere, denn es war das 60. Jubiläum. Durch den Abend geführt hat Country-Ikone Reba McEntire (70) – sie stand bereits zum 18. Mal auf der Bühne. Natürlich durfte auch die musikalische Unterhaltung nicht fehlen. Unter anderem traten Stars der Szene wie Blake Shelton (48), Jelly Roll (40) und Keith Urban (57) auf. Aber auch Nicht-Countrystars begeisterten auf der Bühne – ein Highlight war wohl die Performance der Backstreet Boys. Die 90er-Boyband durfte die Menge zusammen mit dem Trio Rascal Flatts unterhalten.

Getty Images Ella Langley bei den Academy of Country Music Awards 2025

Getty Images Chris Stapleton auf der Bühne der ACM Awards

