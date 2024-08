Trennungsgrund? Tommy Furys Lebensstil frustrierte Molly-Mae

Hatten Molly-Mae Hague (25) und Tommy Fury (25) unterschiedliche Vorstellungen vom Leben? Die Influencerin und der Boxer gaben vergangene Woche ihre Trennung bekannt. Seither wird über die Gründe für das plötzliche Liebes-Aus gemunkelt. Wie ein Insider nun gegenüber Daily Mail verrät, lief es wohl schon länger nicht gut bei den beiden Ex-Love Island-Stars: "Die Probleme wuchsen schon seit einer Weile. Es schien immer mehr so, als würden sie zwei sehr unterschiedliche Lebensstile führen." Während Molly-Mae sich um ihre gemeinsame Tochter Bambi kümmerte, reiste der Profiboxer durch die Welt – die Britin habe das zunehmend frustriert.

Der 25-Jährige war in den vergangenen Monaten viel unterwegs – oft wegen seiner Karriere. Auf einem kürzlichen Trip soll er Molly-Mae sogar betrogen haben. Wie Augenzeugen gegenüber The Sun schilderten, habe er in Nordmazedonien eine dänische Frau geküsst. "Er trank [...] Wodka und es schien ihm egal zu sein, wer ihn mit dem Mädchen sah. Er küsste sie", hieß es von den Informanten. Seine Verlobte habe davon ein Video geschickt bekommen, woraufhin sie ihn abservierte, noch bevor er noch der Reise wieder zu Hause war. Ein Passagier, der im gleichen Flugzeug wie Tommy saß, beschrieb gegenüber dem Magazin, dass er "aufgebracht" wirkte: "Er sah zunehmend genervt aus und hat sein Telefon nicht aus der Hand gelegt."

Molly-Mae und Tommy hatten sich bei der britischen Version von "Love Island" ineinander verliebt und galten seither als eines der Traumpaare Großbritanniens. Im Januar vergangenen Jahres wurde ihre Tochter Bambi geboren, wenig später verlobten sie sich. Über ihre Gründe schweigen die beiden bisher. Jedoch soll der Vorfall in Nordmazedonien nicht Tommys einziger Ausrutscher gewesen sein – laut einem anderen Insider des Newsportals sei er Molly-Mae schon zuvor "mehrere Male" fremdgegangen. Das alles habe die Beauty nun herausgefunden: "Sie ist völlig niedergeschmettert. Sie dachte, sie könne Tommy vollkommen vertrauen. Die Liebe, die sie einst hatten, ist zerbrochen."

Getty Images Tommy Fury, Boxer

Instagram / mollymae Influencerin Molly-Mae Hague, Profiboxer Tommy Fury und Tochter Bambi

Könnt ihr Molly-Maes Frustration nachvollziehen? Ja, Tommy scheint echt einen anderen Lebensstil gehabt zu haben. Nein. Reisen gehört ja zu seinem Job. Ergebnis anzeigen



