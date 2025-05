Ex Cassie: Diddys Verteidigung erkennt beidseitige Gewalt an

Am vierten Tag im Verfahren gegen P. Diddy (55) gab es eine unerwartete Wende im Gerichtssaal in New York: Die Verteidigung des Musikers, vertreten durch Anwalt Marc Agnifilo, gab zu, dass es in der Beziehung zwischen Diddy und seiner Ex-Freundin Cassie (38) zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kam – die von beiden Seiten ausgingen. "Wir werden häusliche Gewalt auf jeden Fall zugeben. Aber ab welchem Punkt wird sie zur Nötigung?", so Marc gegenüber Richter Arun Subramanian, wie TMZ berichtet. Die Staatsanwaltschaft konterte umgehend und kündigte an, dem Gericht Videomaterial als Beweis vorzulegen, darunter Handyaufnahmen sowie das Video der berüchtigten Auseinandersetzung im Jahr 2016 in einem Hotel in Los Angeles.

Die Diskussion im Gericht drehte sich vor allem darum, ob die Verteidigung bestimmte Themen im Zusammenhang mit Cassies medizinischen Problemen im Kreuzverhör ansprechen darf. Die Anklägerin Emily Anne Johnson machte klar, dass auf einige Details verzichtet werden solle, woraufhin der Richter festhielt, dass eine Freigabe dieser Themen der Verteidigung das Recht zur Gegenüberstellung geben würde. Der juristische Schlagabtausch zeigt, wie komplex die Vorwürfe sind: Während die Verteidigung von einer toxischen, auf beiden Seiten gewaltsamen Beziehung spricht, will die Anklage offenbar gezielt einzelne Ereignisse mit belastbarem Videomaterial darstellen. Welche der beiden Seiten am Ende das Gericht überzeugen kann, bleibt weiter offen.

Bereits in früheren Berichten war deutlich geworden, dass die Anschuldigungen von Cassie schwer wiegen: Sie wirft Diddy körperlichen, psychischen und sexuellen Missbrauch während ihrer langjährigen Beziehung vor. Besonders brisant sind die Behauptungen, der Musikproduzent habe sie unter Druck zu Drogenkonsum und entwürdigenden Situationen gezwungen. Cassie hatte sich dazu entschieden, unter ihrem Klarnamen im Prozess auszusagen, um nach eigenen Angaben anderen Opfern Mut zu machen. Die langjährige, von Höhen und Tiefen geprägte Beziehung der beiden begann 2005, als Diddy sie zunächst als Produzent unter Vertrag nahm, bevor sie ein Paar wurden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cassie Ventura und P. Diddy, Mai 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy und Cassie Ventura, 2016