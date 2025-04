P. Diddys Ex Cassie wird gegen ihn vor Gericht aussagen

Sängerin Cassie Ventura (38), bekannt durch ihren Hit "Me & U", wird im kommenden Mai im anstehenden Prozess gegen ihren Ex-Partner Sean "Diddy" Combs (55) aussagen, wie das Magazin 20 Minuten berichtet. Die Musikerin hat entschieden, unter ihrem bürgerlichen Namen auszusagen, um anderen Opfern Mut zu machen und auf die Schwere der Vorwürfe aufmerksam zu machen. Gleichzeitig bleiben drei weitere mutmaßliche Opfer des Falles anonym. Diddy, der aktuell in den USA inhaftiert ist, wird unter anderem wegen Sexhandel, Zuhälterei sowie weiterer schwerer Vorwürfe angeklagt. Die Staatsanwaltschaft hat aufgrund der immensen Medienaufmerksamkeit Maßnahmen gefordert, um die Identität der mutmaßlichen Opfer zu schützen und sie vor weiteren persönlichen Angriffen zu bewahren.

Der Fall sorgt seit Monaten für hohe Wellen. Cassie und Diddy hatten sich 2005 kennengelernt, wobei er sie als Produzent zuerst unter Vertrag nahm und später eine Beziehung mit ihr begann. In einer Klage, die im November 2023 eingereicht wurde, beschreibt Cassie ihn als Täter von körperlichem, psychischem und emotionalem Missbrauch. Sie beschuldigt ihn außerdem, sie dazu gezwungen zu haben, Drogen zu konsumieren und sie unter Gewaltandrohung in sogenannte "Freak Offs" – orgienähnliche Treffen mit männlichen Sexarbeitern – gedrängt zu haben. Laut Cassie habe Diddy sie 2018, nach einem Treffen wegen ihres Ausstiegs aus ihrem Plattenvertrag, in ihrer Wohnung vergewaltigt. Diddy bestreitet die Anschuldigungen vehement.

Cassies Entscheidung, öffentlich gegen Diddy vorzugehen, wird von vielen als mutig angesehen. Die beiden waren einst über ein Jahrzehnt eines der bekanntesten Paare in der Musikindustrie, hielten ihr Privatleben jedoch weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Nach der Trennung fand Cassie mit ihrem heutigen Ehemann Alex Fine, einem Personal Trainer, persönliches Glück und gründete eine Familie mit zwei gemeinsamen Kindern. Cassie hatte bereits versucht, rechtliche Auseinandersetzungen mit Diddy außergerichtlich beizulegen, doch die Verhandlungen scheiterten. Mit ihrer Aussage vor Gericht wird sie erneut ein Kapitel aufschlagen, das ihre Karriere und ihr Leben nachhaltig geprägt hat.

Getty Images Cassie Ventura und P. Diddy im Mai 2015 in Las Vegas

Instagram / cassie Sängerin Cassie, ihre Töchter und ihre Ehemann Alex Fine