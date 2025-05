Jefferson Hack und Anna Cleveland begrüßen Sohn auf der Welt

Jefferson Hack (53) und seine Frau Anna Cleveland sind Eltern eines Sohnes geworden. Gegenüber der Zeitung The Times bestätigten der Unternehmer und das Model, dass ihr kleiner Presley Phoenix Hack am 20. April 2025 das Licht der Welt erblickt hat. Damit bekommt Lila Moss (22), Jeffersons Tochter aus der früheren Beziehung mit Kate Moss (51), einen kleinen Bruder. Anna und Jefferson hatten ihre Hochzeit zwei Jahre zuvor im exklusiven Oakley Court in Windsor gefeiert – ein Event mit prominenten Gästen wie Tilda Swinton (64).

Im März hatte Anna ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht. Ihre Follower ließ sie bereits früh an ihrer Vorfreude teilhaben. "36 Jahre heute und 36 Wochen schwanger. Wie du liebst, ist, wer du bist", schrieb sie an ihrem Geburtstag auf Instagram und dankte Freunden für die liebevollen Fotos. Jefferson ist als CEO von Dazed Media und Bucheditor aktiv und hatte die Beziehung zu Anna nach längerer Zeit als Single im Jahr 2022 offiziell gemacht. Die Verlobung wurde Ende 2022 bei den British Fashion Awards erstmals öffentlich – ein Auftritt, der von einem Kuss des Paares gekrönt wurde.

Schon bei ihrer Hochzeit war zu spüren, wie sehr eine Patchwork-Familie zusammenwachsen kann: Jeffersons Tochter Lila zeigte sich eng verbunden mit ihrer neuen Stiefmutter. In einem im Netz geteilten Snap nannte sie Anna damals die "perfekte Braut" und unterstrich damit das gute Verhältnis zu ihr. Die Feier galt als ein spektakuläres Star-Event mit einem ganz besonderen Flair – von einer veganen und glutenfreien Speisekarte bis zu einer farbenfrohen, kunstvollen Hochzeitstorte.

Getty Images Lila Moss und Kate Moss im Mai 2024

Instagram / lilamoss Anna Cleveland und Jefferson Hack bei ihrer Hochzeit im Juli 2023

