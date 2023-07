Kate Moss' Ex Jefferson Hack hat seine Partnerin geheiratet!

Jetzt sind sie Mann und Frau! Jefferson Hack (52) war von 2001 bis 2004 mit Supermodel Kate Moss (49) liiert gewesen. Mit der Britin hat der Kurator auch eine Tochter namens Lila (20). Die Liebe fürs Leben hat Jefferson nun wohl in Model Anna Cleveland gefunden, mit er bereits seit einigen Jahren zusammen ist. Nun sind Jefferson und seine Liebste Anna sogar verheiratet!

Lila Moss teilt einige Schnappschüsse der Hochzeit ihres Vaters, die offenbar vergangenes Wochenende stattfand, in ihrer Instagram-Story. "Familie", schwärmt sie unter den Fotos, die das frisch vermählte Paar zeigen. Auch einen Blick auf Annas Braut-Look gewährt sie ihren Fans: Die Beauty bezauberte in einem eleganten weißen Kleid aus filigranem Spitzenstoff. Dazu kombinierte sie einen bodenlangen Schleier. Jefferson strahlte seine Ehefrau in einem hellblauen Anzug an, wozu er eine gleichfarbige Krawatte trug.

Ob auch Kate zu der Hochzeitsparty ihres Ex-Partners und Vater ihrer Tochter eingeladen war, ist nicht bekannt. Doch die beiden haben auch nach ihrer Trennung noch ein gutes Verhältnis und verbringen häufiger Zeit zusammen. Schon einige Urlaube sowie Geburtstagsfeiern hatten sie in den vergangenen Jahren gemeinsam verbracht.

Getty Images Jefferson Hack und Anna Cleveland im März 2023

Instagram / lilamoss Anna Cleveland und Jefferson Hack bei ihrer Hochzeit im Juli 2023

Getty Images Jefferson Hack, Kurator

