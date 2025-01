Todesursache von Aubrey Plazas Mann Jeff Baena ist bekannt

Jeff Baena wurde am Freitag in seinem Haus in Los Angeles tot aufgefunden. Nach dieser ersten schockierenden Nachricht sind nun weitere Details zur Tragödie um Aubrey Plazas (40) Ehemann bekannt. Anfängliche Vermutungen, dass der Drehbuchautor durch Suizid verstorben sei, wurden nun von einem Gerichtsmediziner bestätigt. Dies berichtet Deadline mit Berufung auf ein Gutachten der zuständigen Behörde. Der Regisseur, der vor allem für seine Indie-Produktionen bekannt war, wurde 47 Jahre alt.

Im Netz häufen sich seitdem rührende Tribute an den Verstorbenen und Beileidsbekundungen an seine Ehefrau. Unter Aubreys neuestem Instagram-Post kommentierte beispielsweise die Schauspielerin Selma Blair (52): "Keine Worte können diese schmerzhafte Zeit beschreiben. Ich wünsche dir nur Liebe und Kraft und Unterstützung von allen. Es tut mir so leid." Auch Julia Fox (34) denkt in diesen Tagen an die 40-Jährige. "Ich sende dir all meine Liebe", schreibt das Model.

Aubrey und Jeff kannten sich schon seit über einem Jahrzehnt. Nachdem sie ihre Beziehung weitestgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten hatten, gab die "The White Lotus"-Darstellerin 2021 ihre Hochzeit bekannt. Zu Gast in der "The Ellen Show" berichtete sie: "Während der Coronapandemie sind viele Dinge für mich passiert. Ja, wir haben geheiratet. Das ist doch keine große Sache. Eines Abends wurde uns ein bisschen langweilig und wir haben geheiratet."

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Jeff Baena, Regisseur