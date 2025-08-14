Royals
Porno-Klausel und Co.: So streng ist "Die Bachelors"-Vertrag
Porno-Klausel und Co.: So streng ist "Die Bachelors"-Vertrag

- Linn Dubbel
Lesezeit: 1 min

Wer bei Die Bachelors um die letzte Rose kämpft, muss nicht nur den umworbenen Junggesellen von sich überzeugen, sondern auch einem knallharten Regelwerk standhalten. Bild hat Details aus den Verträgen der Kandidatinnen veröffentlicht – eine Klausel sorgt dabei besonders für Aufsehen. Teilnehmerinnen müssen zusichern, niemals pornografische Inhalte produziert oder veröffentlicht zu haben. Erotikshootings, Webcam-Auftritte oder zu freizügige Werbungen sind ebenfalls strengstens untersagt. Verstöße gegen diese Grundregel führen zum sofortigen Ausschluss aus dem Wettbewerb.

Vor dem Start der Dreharbeiten gibt es einiges zu beachten. Risikoreiche Aktivitäten wie Fallschirmspringen oder Motorsport sollten unterlassen werden. Die Kandidatinnen sollten sich körperlich und psychisch in einem guten Zustand befinden – wer ein gesundheitliches Problem verschweigt, riskiert den Rauswurf. Zudem wird vom Produktionsteam eine Packliste gestellt, die verbindlich ist. Auch nach Drehschluss gelten strikte Vorgaben: Die Teilnehmerinnen sind verpflichtet, weitere Pressetermine wahrzunehmen und vorerst keine anderen TV-Auftritte zu machen.

Diese Regeln haben Clara, Leonie, Vivi und Seyma in diesem Jahr offensichtlich alle beachtet – sie sind die Finalistinnen und bangen um die letzten Rosen von den Bachelors Martin Braun und Felix Stein (33). Für wen sich Martin entschieden hat, erfahrt ihr hier. Wer sich über Felix' letzte Rose freuen durfte, erfahrt ihr hier.

"Die Bachelors" 2025
RTL
"Die Bachelors" 2025
Martin und Clara bei "Die Bachelors" 2025
RTL
Martin und Clara bei "Die Bachelors" 2025
Martin Braun und Felix Stein, "Die Bachelors" 2025
RTL / Benno Kraehahn
Martin Braun und Felix Stein, "Die Bachelors" 2025
Habt ihr mit diesen Regeln bei "Die Bachelors" gerechnet?
