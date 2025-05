Das suchen die Bachelors Felix und Martin in einer Partnerin

Endlich ist das Geheimnis gelüftet: Felix Stein und Martin Braun sind die zwei neuen Männer, die bei Die Bachelors nach der großen Liebe suchen. Im Interview mit RTL haben die beiden nun verraten, worauf sie bei einer Frau besonders achten. Klarstellen wollen sie dabei: Sie suchen beide keine Frau, die ihnen den Alltag mit ihren Kindern aus ihren früheren Beziehungen abnimmt oder als Mutterersatz fungiert. Vielmehr wünschen sie sich eine Partnerin, mit der sie das Leben genießen, Erfahrungen sammeln und einander unterstützen können. "Man sucht ja jemanden, mit dem man Zeit verbringt, mit dem man gemeinsame Erlebnisse teilen und Erfahrungen sammeln kann, mit dem man durchs Leben geht. Das ist schwer genug, das alleine zu machen, und wenn man sich das mit jemandem irgendwie teilt oder sich gegenseitig unterstützen kann, dann macht es vieles leichter", erzählte Felix im Gespräch.

Beide Bachelors haben im Interview mehrmals deutlich gemacht, dass sich Interessentinnen darauf einstellen müssen, dass sie stets im Doppelpack kommen. Felix betonte: "Uns gibt es nur in Verbindung mit unseren Kindern. Das ist ein Punkt, der uns beiden auch sehr wichtig ist." Martin sei außerdem besonders wichtig, seine Partnerin bedingungslos zu unterstützen und auch selbst volle Rückendeckung zu bekommen: "Ich möchte jemanden haben, bei dem ich der größte Fan der Person sein kann und alles pushen kann, egal was sie macht. Und ich bin jemand, der superhyped ist, wenn ich eine Freundin habe, die irgendwas macht – ist völlig egal was – ich bin der größte Fan und ich suche jemanden, der das genauso findet."

Felix hat seit fünf Jahren keine Freundin, stammt aus Berlin, arbeitet als Fotograf mit Schwerpunkt Social Media und ist bereits Vater eines Sohnes. Martin dagegen ist seit dreieinhalb Jahren Single, wohnt in Köln, ist Versicherungs- und Finanzanlagefachmann und bringt zwei Töchter aus einer früheren Beziehung mit. Ob sie in der Show jeweils eine Dame finden werden, die ihren Vorstellungen entspricht? Ab dem 18. Juni dürfen das die Fans in "Die Bachelors" im TV gespannt mitverfolgen.

RTL / Benno Kraehahn Martin Braun und Felix Stein, "Die Bachelors" 2025

Instagram / martinbrn89 Martin Braun, "Die Bachelors"-Kandidat 2025

