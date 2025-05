Würden Pietro Lombardi und Laura ins Sommerhaus ziehen?

Pietro Lombardi (32) und Laura Maria Rypa (29) stehen beide schon seit Jahren in der Öffentlichkeit. Pietro wurde durch den Gewinn von DSDS Staffel acht berühmt – seine Verlobte Laura ist eine bekannte Influencerin. Mit Reality-TV haben die beiden jedoch nicht viel am Hut. Und das soll wohl auch so bleiben! Bei einer Instagram-Fragerunde möchte ein Fan wissen, ob die beiden sich vorstellen könnten, mal in Das Sommerhaus der Stars einzuziehen. Pietros Antwort darauf ist eindeutig: "Niemals."

Der "Phänomenal"-Interpret und die 29-Jährige haben in diesem Jahr dafür aber noch andere große Pläne! Bereits 2022 stellte Pietro seiner Laura die Frage aller Fragen – drei Jahre und zwei gemeinsame Kinder später möchten sie nun endlich vor den Traualtar treten. "Wir möchten auf jeden Fall heiraten, ja", beteuerte der 32-Jährige gegenüber Bild, dass es noch dieses Jahr passieren solle. Neben der Hochzeitsplanung stehe aber auch noch die Taufe des kleinen Amelio an und die beiden befinden sich mitten im Bau ihres neuen Traumhauses. Es ist also gut möglich, dass Laura und Pietro eine Winterhochzeit feiern werden.

Die Familienplanung scheint bei dem Liebespaar schon immer an erster Stelle gestanden zu haben. Aus seiner Ex-Ehe mit Sarah Engels (32) brachte Pietro bereits seinen Sohn Alessio mit in die Beziehung. Anfang 2023 erblickte dann der erste gemeinsame Sohn namens Leano Romeo das Licht der Welt. Amelio Elija wurde vergangenen August geboren. Darüber, ob die Patchwork-Familie damit nun komplett ist, sind Laura und Pietro sich aber noch nicht ganz einig.

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im Januar 2025

Instagram / /lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihren Kindern, März 2025

