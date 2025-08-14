So viel nahmen Jimi und Raúl durch "Villa der Versuchung" ab

Jimi Blue Ochsenknecht (33) und Raúl Richter (38) lassen ihre Zeit bei Villa der Versuchung Revue passieren. In einem Livestream auf Jimis Twitch-Kanal plauderten die beiden Schauspieler über die Herausforderungen und Eindrücke während der Dreharbeiten. Insbesondere das Thema Gewichtsverlust sorgte für staunende Gesichter: Raúl bemerkte, er habe "vielleicht zwei Kilo, mehr nicht" verloren. Jimi schien sichtlich überrascht: "Was? Du hast nur zwei Kilo abgenommen?" Er selbst habe deutlich mehr an Gewicht verloren: "Ich habe gefühlt zehn Kilo abgenommen!"

Raúl nutzte die Gelegenheit außerdem, um auf seine Erfahrungen im Dschungelcamp zurückzublicken, in dem er damals innerhalb von 16 Tagen ebenfalls zehn Kilo verloren habe. Mit einem Augenzwinkern fügte er hinzu: "Aber vier waren ganz schnell wieder drauf." Im Livestream scherzte Raúl auch über die Unterschiede zwischen ihm und Jimi. "Bei dir war ja auch schon vorher nichts dran, mein Lieber", lachte der Seriendarsteller und behauptete, dass er "ein paar mehr Fettreserven" als sein Kollege habe.

Die Produktion von "Villa der Versuchung" wurde von den Teilnehmern als besonders hart beschrieben. Von dem Moment an, als sie ins Haus einzogen, wurden jegliche Luxusgüter aus der Villa entfernt, um das Konzept der Show konsequent umzusetzen. Dies beinhaltete sogar Betten und alle anderen Annehmlichkeiten, die den Alltag erleichtern könnten. Gegenüber Promiflash erinnerte sich Kevin Schäfer: "Der Dreh war im ersten Moment erst mal alptraumhaft."

Collage: RTL / Johanna Bollmann, Instagram / raulrichter Collage: Jimi Blue Ochsenknecht und Raúl Richter

Instagram / raulrichter Raúl Richter, Realitystar

Promiflash Kevin Schäfer, Realitystar