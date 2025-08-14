Bye Bye Hollywood: Angelina Jolie verkauft ihre Luxusvilla

Angelina Jolie (50) hat beschlossen, ihre luxuriöse Villa in Los Angeles zu verkaufen und Hollywood den Rücken zu kehren. Quellen berichteten dem Magazin People, dass die Schauspielerin bereits Renovierungsarbeiten an dem Anwesen durchführen lässt, um es für den Verkauf vorzubereiten. Die Oscarpreisträgerin möchte endlich das verwirklichen, was sie schon lange plant: die Vereinigten Staaten verlassen und ein neues Kapitel in ihrem Leben beginnen. Noch in diesem Jahr könnte das prachtvolle Anwesen, das sie 2017 für umgerechnet 21 Millionen Euro erworben hatte, einen neuen Besitzer finden.

Die Entscheidung, Los Angeles hinter sich zu lassen, scheint eng mit den langjährigen Rechtsstreitigkeiten mit ihrem Ex-Mann Brad Pitt (61) verbunden zu sein. Angelina habe immer betont, dass sie nie dauerhaft in der kalifornischen Metropole leben wollte, sei jedoch aufgrund der Sorgerechtsvereinbarung für die sechs gemeinsamen Kinder dort geblieben. Nun, nachdem die Zwillinge Knox Jolie-Pitt (17) und Vivienne Jolie-Pitt (17) bald volljährig werden und die Scheidung endgültig abgeschlossen ist, scheint der Weg für ein neues Leben frei. Angelina deutete in der Vergangenheit bereits öfter an, dass Kambodscha, ein Land, zu dem sie eine besondere Verbindung hat, zu ihren Favoriten zählt. Dort adoptierte sie 2002 ihren ältesten Sohn Maddox (24) und hat seitdem immer wieder Zeit in der Region verbracht.

Angelina selbst hat in Interviews wiederholt ihre Liebe für Asien und die Nähe zu ihrer Familie betont. "Ich möchte viel Zeit in Kambodscha verbringen", erklärte sie 2024 gegenüber The Hollywood Reporter. Zudem plant sie, Zeit mit ihren Familienmitgliedern zu verbringen, wo auch immer sie sich auf der Welt aufhalten mögen. Dieser Schritt markiert für die sechsfache Mutter einen Neuanfang, weit entfernt von alten Konflikten und alltäglichen Verpflichtungen in Hollywood. Los Angeles, wo sie 1975 geboren wurde, hat für sie allem Anschein nach nun den Reiz verloren.

Getty Images Angelina Jolie auf dem Cannes Film Festival 2025

Getty Images Brad Pitt und Angelina Jolie im Januar 2015

Getty Images Angelina Jolie mit fünf von ihren sechs Kindern im Oktober 2021