Nayeli Clemente (†24) verstirbt nach Hitze-Ausdauerlauf

Nayeli Clemente, eine leidenschaftliche CrossFit-Sportlerin, ist am 2. Mai nach ihrer Teilnahme an einem Ausdauerlauf im Rahmen der Cholula Games in San Andrés Cholula, Mexiko, verstorben. Die 24-Jährige nahm an der sogenannten "Team Pyramid Run"-Herausforderung teil, bei der die Teilnehmer immer längere Strecken laufen. Während der körperlichen Belastung bei extremer Hitze mit Temperaturen von bis zu 35 Grad kollabierte sie. Das medizinische Team des Wettbewerbs leistete sofort Erste Hilfe und brachte Nayeli lebend ins Krankenhaus, wo sie allerdings einen Tag später ihren Verletzungen erlag – das bestätigten die Veranstalter erst gestern gegenüber Daily Mail.

Die Veranstalter der Cholula Games erklärten, dass sich während des Hauptevents eine medizinische Komplikation ereignete. Laut ihrem Bruder Kevin Armando Hernández erlitt Nayeli einen plötzlichen Schlaganfall, nachdem sie ins Krankenhaus eingeliefert worden war. Die Nachricht schockierte nicht nur die Teilnehmer des laufenden Wettbewerbs, sondern auch die gesamte Fitness-Community, die Nayeli als aufstrebendes Talent kannte. Ihr Bruder sowie zahlreiche Kollegen und Freunde zeigten sich in den sozialen Medien zutiefst bestürzt und äußerten ihr Mitgefühl.

Rund ein Jahr vor ihrem Tod sprach Nayeli bereits auf Instagram über gesundheitliche Schwierigkeiten, die sie bei der "Team Pyramid Run"-Challenge 2024 erlebt hatte. "Es gab körperliche und emotionale Anzeichen, die ich nicht sehen wollte und verdrängte, weil ich die Welt an einem Tag erobern wollte", schrieb sie damals. Sie habe sich entschieden, dennoch weiterzumachen und ihre Symptome zu ignorieren. Nayeli fügte hinzu: "Ich halte das nicht für die verantwortungsvollste Entscheidung, aber es hat mir gezeigt, wie mutig, ausdauernd und stark ich bin."

Instagram / nayeliclem Nayeli Clemente

Instagram / nayeliclem Nayeli Clemente, Dezember 2024

