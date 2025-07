"Squid Game"-Staffel drei: Geheimnisvolle Botschaft enthüllt

In der dritten Staffel der Erfolgsserie Squid Game sorgt eine rätselhafte lateinische Inschrift für Aufsehen: "Hodie Mihi, Cras Tibi". Die Worte, die auf Deutsch so viel bedeuten wie "Heute mir, morgen dir", erscheinen nach und nach an den Wänden des Schlafraums, je mehr Teilnehmer dem grausamen Wettkampf zum Opfer fallen. Aufmerksame Zuschauer hatten die Buchstaben bereits in der zweiten Staffel bemerkt – nun wird der Satz in der neuen Staffel vollständig enthüllt. Die Botschaft erinnert eindringlich an die Sterblichkeit und die Vergänglichkeit des Lebens – ein zentraler Gedanke, der die düstere Welt von "Squid Game" auf beunruhigend passende Weise widerspiegelt.

Doch nicht nur die lateinischen Worte sorgen für Spekulationen – auch die Bilder, die die Wände des Schlafraums schmücken, geben Rätsel auf. Zu sehen sind etwa hängende Figuren, die abzurutschen drohen, und ein Schachbrett mit Kreuzen, die an markierte Verlierer erinnern könnten. Wie inzwischen feststeht, haben diese Symbole jedoch keinen direkten Bezug zu den brutalen Spielen der Serie. Vielmehr deuten sie laut Filmstarts auf existenzielle Themen wie den Kampf ums Überleben und die Unausweichlichkeit des Todes hin. Die Serienmacher selbst äußern sich zur genauen Bedeutung nicht – und überlassen es den Fans, die Hinweise zu entschlüsseln.

Die intensive Auseinandersetzung mit der Vergänglichkeit ist eines der zentralen Motive in der Welt von "Squid Game". Die Serie, die mit ihrer einzigartigen Mischung aus Gesellschaftskritik, Spannung und Symbolik zum globalen Phänomen wurde, legt großen Wert auf versteckte Details, die Zuschauer immer wieder zum Nachdenken anregen. Dass die lateinische Inschrift einst häufig auf Grabsteinen zu finden war, könnte ein bewusster Verweis auf diese längst verblasste Tradition sein – eine Tradition, die den Tod als ständigen Begleiter verstand. Ein Gedanke, der in den gnadenlosen Spielen der Serie auf beklemmende Weise spürbar wird. Für die Spieler könnte die Botschaft zugleich eine düstere Warnung und Anregung sein: Was heute dir passiert, kann morgen mir passieren.

Netflix

Noh Ju-han / Netflix, © 2025 Netflix, Inc.

Netflix

