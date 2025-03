So beschützte Hilaria Baldwin ihren Mann Alec vor Paparazzi

Hilaria Baldwin (41) hat verraten, wie sie ihren Ehemann Alec Baldwin (66) vor der Belagerung der Paparazzi geschützt hat. In der Podcast-Reihe "The Baldwins" erzählte die siebenfache Mutter von einer besonders aufsehenerregenden Aktion im Zusammenhang mit den juristischen Herausforderungen ihres Mannes, der Anfang 2024 erneut wegen fahrlässiger Tötung im Zusammenhang mit dem tragischen "Rust"-Vorfall angeklagt wurde. Als Alec gerade versuchte, in ein Auto zu steigen, nutzte Hilaria eine ungewöhnliche Ablenkungstaktik: Sie zog eine auffällige Kombination aus Minirock, Netzstrümpfen und silberner Jacke an, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. "Sie haben nicht gemerkt, dass ich sie an der Nase herumführe", erklärte sie in der Folge.

Die 41-Jährige gab an, dass die Paparazzi ihre Familie regelmäßig belagern und sie mit diesen Situationen nicht immer souverän umgegangen sei. Doch bei diesem Vorfall habe sie die Fotografen bewusst mit ihrem Look ablenken wollen, während Alec so sicher das Haus verlassen konnte. Sie stellte klar, dass es ihr nicht um Aufmerksamkeit ging. "Die Leute nennen mich eine Aufmerksamkeitssucherin, aber sie verstehen nicht, was ich mache", erklärte sie und betonte: "Ich werde immer meinen Mann und meine Kinder beschützen." Alec selbst räumte ein, dass er in der Vergangenheit ebenfalls oft mit Paparazzi aneinandergeraten sei, heute jedoch gelassener auf solche Begegnungen reagiere – solange keine Gefahr für seine Familie bestehe.

Das Ehepaar hat in den vergangenen Jahren viel durchgemacht – vor allem nach dem Vorfall am "Rust"-Set, bei dem eine Kamerafrau ihr Leben verlor. Hilaria ist seit 2012 mit Alec verheiratet. Trotz der Herausforderungen scheinen die beiden fest zusammenzuhalten und setzen alles daran, ihre Kinder vor den Schattenseiten des Ruhms zu bewahren. Alec betonte in der Vergangenheit mehrfach, wie sehr ihm das Familienleben am Herzen liegt. Hilaria hingegen zeigt sich immer wieder kämpferisch, wenn es darum geht, ihrer Familie den Rücken zu stärken.

Getty Images Alec Baldwin im August 2024

ZUMAPRESS.com / MEGA Alec und Hilaria Baldwin mit ihren Kindern bei einer Premiere in New York City

