70. Geburtstag: Dafür schlägt Thomas Rühmanns Herz wirklich

Thomas Rühmann (70) ist wohl einer der beliebtesten Charaktere in der Kult-Serie In aller Freundschaft. Seit über 25 Jahren verkörpert der Schauspieler die Figur Dr. Roland Heilmann und zählt zu den Urgesteinen der Sachsenklinik. Doch Thomas' Herz schlägt nicht nur für die Schauspielerei – die wahre Leidenschaft des Osterburgers liegt in der Musik und im Theater. Anlässlich seines 70. Geburtstags blickt Promiflash auf seine erfolgreiche Karriere zurück und verrät, wofür sich Thomas abseits der Kameras begeistert. Gemeinsam mit Tobias Morgenstern gründete er das Theater am Rand in Zollbrücke im Oderbruch, das er seit 2023 nach dem Rückzug seines Partners alleine betreibt. In diesem außergewöhnlichen Haus entscheiden die Besucher selbst nach der Vorstellung, wie viel sie zahlen wollen. Zudem brachte der gebürtige Sachse immer wieder seine musikalische Seite ein: So steht er regelmäßig als Sänger und Gitarrist auf der Bühne und arbeitet mit seinen Bandkollegen Jürgen Ehle und Monika Herold zusammen. Gemeinsam schufen sie das Werk "Sugar Man – Das bittersüße Märchen des Sixto Rodriguez", das von einer "wundersamen Geschichte des amerikanischen Songwriters" handelt. Das geht aus der offiziellen Website Theater am Rand hervor. Der nächste Auftritt des Trios ist bereits im September.

Doch damit noch nicht genug! Wer von Thomas und seiner musikalischen Ader nicht genug bekommen kann, hat die Möglichkeit, von Mitte Oktober bis Mitte November dieses Jahres eines seiner Konzerte zu besuchen. Unter dem Namen "Thomas Rühmann & Band Lebensreise" verzaubert der 70-Jährige Besucher in ganz Deutschland. Der "In aller Freundschaft"-Star stellt sein Können allerdings auch als Solokünstler unter Beweis: Im August, September und November 2025 erzählt Thomas in "Thomas Rühmann: Lebenslieder – Ein Solo" die Geschichten, die das Leben zu bieten hat. Es ist glasklar, dass Thomas ein vielbeschäftigter Mann ist – bleibt da überhaupt noch Zeit für Privates? Ja, stellt er klar. Wie das geht, verrät er im Promiflash-Interview: "Mit viel Disziplin, sich nicht verzetteln und offen sein für die Probleme des anderen."

Theater, Musik und Schauspielerei machen ihn glücklich. Das "In aller Freundschaft"-Set befindet sich in Leipzig, das Theater in Zollbrücke – 300 Kilometer trennen die Ortschaften voneinander. Doch Thomas kann beide Orte sein Zuhause nennen. Im Interview mit Superillu verriet er, wie das logistisch funktioniert. "Ich habe ein kleines Holzhäuschen und bin quasi der Nachbar des Theaters", erklärte er. Die Zeit, die er im Festspielhaus verbringt, sei für ihn wie eine Art Therapiestunde, führte er weiter aus: "Ich habe das Gefühl: Weil man unentwegt mit den Widersprüchen des Lebens in spielerischer Form umgeht, reinigt man sich von innen." Thomas hat mit seinen 70 Jahren also schon eine Menge erlebt und auf die Beine gestellt – an die Rente verschwendet das Geburtstagskind vorerst nicht einen Gedanken.

Hein Hartmann / Future Image Thomas Rühmann im Januar 2023

Thomas Rühmann, "In aller Freundschaft"-Darsteller

