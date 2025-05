Hailey Bieber feiert ersten Muttertag mit süßen Fotos

Hailey Bieber (28) hat am Sonntag ihren allerersten Muttertag gefeiert und dabei intime Einblicke in ihr neues Familienglück mit Justin Bieber (31) und ihrem Sohn Jack Blues gewährt. Über Instagram veröffentlichte die 28-jährige Unternehmerin eine berührende Bilderreihe, auf der sie ihre Liebe zu Jack Blues öffentlich macht. "Ich liebe es, deine Mami zu sein, Jack Blues. Alles Gute zum Muttertag", schrieb sie. Die Fotos zeigen unter anderem die winzigen Füßchen ihres Sohnes auf ihren eigenen, Jack Blues beim Krabbeln mit bunter Mütze sowie liebevolle Schnappschüsse von Haileys Zeit mit Babybauch. Justin selbst widmete seiner Frau ebenfalls einen rührenden Muttertagsgruß in seinen Storys und unterlegte seine Beiträge mit dem Song "This Will Be" von Natalie Cole.

Neben den Glückwünschen von Justin meldete sich auch seine Mutter Pattie Mallette (50) zu Wort und lobte Hailey öffentlich als "amazing mom" unter dem Post ihrer Schwiegertochter. Die Aufnahmen aus dem Familienalltag folgen auf einige Monate, in denen das Paar nach der Geburt von Jack Blues im August 2024 versucht hatte, weitgehend aus der Öffentlichkeit herauszubleiben. Gleichzeitig sorgten Social-Media-Aktivitäten der beiden in der Vergangenheit immer wieder für Diskussionen unter Fans: Im Januar wurde spekuliert, ob Justin seiner Frau nicht mehr auf Instagram folgt, was der Sänger wenig später als technisches Versehen aufklärte. Auch Hailey musste kürzlich einen angeblichen "Unfollow" in den sozialen Medien als bloßen Glitch richtigstellen. Zuletzt fiel Justin durch eine Reihe von kryptischen Posts auf, während Hailey alleine zur Met Gala erschien und Justin zeitgleich verreiste.

Hailey hat in der Vergangenheit immer wieder betont, wie wichtig ihr die Privatsphäre für sich und ihre kleine Familie ist – eine Haltung, die auch andere Promis mit Kindern teilen, wie wir zuletzt bei Lady Kitty Spencer (34) erleben konnten. Die Influencerin selbst sprach schon lange vor ihrem Mutterglück über die Herausforderung, als Promi-Mutter mit öffentlichem Druck umzugehen, und äußerte den Wunsch, Jack Blues in Liebe und Geborgenheit aufwachsen zu lassen. Wie eng der Familienzusammenhalt bei den Biebers ist, zeigen auch die zahlreichen Glückwünsche aus dem engsten Kreis und von befreundeten Stars, die Hailey in den Kommentaren zu ihrem Feiertag unterstützten. In ihrer neuen Rolle genießt sie nun ähnlich wie Lady Kitty das Muttersein und den Zauber der ersten gemeinsamen Meilensteine.

Instagram / haileybieber Hailey Bieber teilt einen Schnappschuss zum Muttertag 2025

Instagram / haileybieber Hailey Bieber teilt ihren früheren Babybauch zum Muttertag 2025

