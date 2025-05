Sandy Meyer-Wölden bietet Coachings zur Selbstfindung an

Sandy Meyer-Wölden (42) hat gemeinsam mit der Trauma- und Coaching-Expertin Christina Hommelsheim ein neues Start-up ins Leben gerufen: "Seense" soll laut Unternehmenswebseite Menschen unterstützen, die im hektischen Alltag "die Verbindung zu sich selbst" verloren haben. Am vergangenen Sonntag startete die Unternehmerin und Mutter von fünf Kindern die Coaching-Plattform, auf der ein geschützter Raum für Austausch, Yoga, Pilates, Meditation und ein umfassender Zwölf-Wochen-Kurs angeboten werden. "Ich habe 'Seense' gegründet, weil ich selbst diesen Ort gebraucht hätte. Einen Ort, an dem ich nichts leisten muss – sondern einfach nur sein darf", erklärt Sandy im Gespräch mit Bild.

Das Herzstück von "Seense" bildet der Kurs "ME – Meine Reise zurück zu mir", der Teilnehmer auf dem Weg zur Selbstfindung begleitet. Laut der Webseite kamen bereits mehrere bekannte Gesichter in den Genuss dieser beinahe spirituell anmutenden Reise: Joyce Ilg (41), Detlef D! Soost (54) sowie dessen Ehefrau Kate Hall (41) werben dort mit äußerst positiven Rezensionen für das Paket. Für einen Preis von rund 300 Euro verspricht das Programm fachkundige Unterstützung und praktische Übungen für den Alltag. "Ich möchte etwas an Frauen zurückgeben, die sich auch auf diesen Selbstfindungsprozess begeben wollen", betont Sandy im Interview. Die Entscheidung, den Start des Unternehmens auf den Muttertag zu legen, war natürlich kein Zufall: Gerade Mütter würden ihre eigenen Bedürfnisse häufig zurückstellen und könnten von dem Kurs profitieren.

Hinter der frisch tätowierten Sandy liegen bewegte Jahre: Sie lebt mit ihren Kindern in einem Patchwork-Familienmodell zwischen Miami und Europa und kennt aus eigener Erfahrung das Gefühl, einfach nur "funktionieren" zu müssen. Eines Tages stieß die Ex-Frau von Oliver Pocher (47) jedoch an ihre Grenzen: "Ich habe lange gedacht, ich muss erst eine perfekte Version von mir werden, bevor ich mich selbst lieben darf. Heute weiß ich: Ich war nie falsch. Ich war nicht mehr bei mir. Ich war sichtbar – aber innerlich tot", schildert sie ihre Entwicklung. Erst durch diesen radikalen Wandel habe Sandy zu neuer Stärke gefunden und möchte nun andere auf diesem Weg unterstützen.

Instagram / sandymeyerwoelden Sandy Meyer-Wölden, Moderatorin

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden, 2024

