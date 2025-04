Sommerhaus-Vanessa stolz: Sie ist auf einem Zeitungscover

Vanessa Brahimi, bekannt aus der TV-Show Das Sommerhaus der Normalos, hat einen besonderen Meilenstein erreicht. Die Reality-Darstellerin, die sich in der beliebten Sendung als ehrgeizige Persönlichkeit positionierte, ist nun auf dem Cover der aktuellen Ausgabe der deutschen InTouch zu sehen. Auf Instagram ließ Vanessa ihren Emotionen freien Lauf: "Leute, kann mich mal bitte jemand kneifen? Es ist einfach die aktuelle Ausgabe und ich bin auf dem Titelbild? Ihr wisst nicht, was das gerade in mir auslöst." Ihre Begeisterung über den Artikel "Sprungbrett Sommerhaus: So tickt der neue Realitystar" teilte sie stolz mit ihren Followern.

Vor etwa 18 Jahren hätte Vanessa sich das nicht erträumen können, wie sie in der Story schrieb. Sie sei von Gefühlen überwältigt und der Moment des Erfolgs lasse sie fast weinen. Für die junge Frau, die bereits während ihrer Zeit im Sommerhaus offen zugegeben hatte, von einer Karriere als Realitystar zu träumen, ist dies ein weiterer Schritt in Richtung Verwirklichung ihres Ziels. Mit ihrem Auftritt auf dem Cover geraten die Projekte, die sie in Zukunft plant, sicher noch mehr in den Fokus – ebenso wie die Gerüchte um einen neuen Mann in ihrem Leben.

Von ihrem Partner Richard Sternberg, mit dem sie in dem Format oft aneinandergeraten ist, hat sie sich mittlerweile getrennt. Nichtsdestotrotz betonte sie: "Der Sommerhaus-Fluch hat bei uns beiden auf gar keinen Fall zugeschlagen." Vanessa hat immer wieder betont, wie wichtig ihr Ehrgeiz und Durchhaltevermögen für ihren bisherigen Erfolg sind. Die Reality-TV-Welt ist eine Chance, die sie konsequent nutzen möchte. Auf Social Media gibt sie nicht nur Einblicke in ihren Alltag, sondern motiviert ihre Fans auch dazu, an ihre eigenen Träume zu glauben. Ihr Stolz über diesen Erfolg zeigt, dass sie im Rampenlicht angekommen ist und sich ein Traum erfüllt hat. Wer sie seit ihrer Teilnahme am Sommerhaus verfolgt, weiß, wie sehr sie sich diesen Moment erarbeitet hat, und dieser Höhepunkt dürfte nicht ihr letzter bleiben.

Anzeige Anzeige

RTL Vanessa Brahimi und Richard Sternberg beim Einzug in "Das Sommerhaus der Normalos"

Anzeige Anzeige

Instagram / itsnessa_ Vanessa Brahimi, "Das Sommerhaus der Normalos"-Teilnehmerin

Anzeige Anzeige