Calvin hat bei "Ex on the Beach" zwei Frauen in einer Nacht

Calvin Kleinen (33) sorgt in der aktuellen Staffel von Ex on the Beach erneut für mächtig Wirbel. In der dritten Folge der Datingshow kommt heraus: Der Reality-TV-Star hat gleich mit zwei Frauen in einer Nacht Zärtlichkeiten ausgetauscht. Neben seiner Ex-Partnerin Franziska Temme (30), mit der er zuvor schon Sex hatte, ließ sich Calvin auch auf Coco Sofia Ry ein – die zu seinem eigenen Erstaunen ebenfalls zu seinen vergangenen Flirts zählt. Allerdings gab es am nächsten Morgen ein böses Erwachen, als plötzlich alle Karten auf den Tisch kamen und Franzi von Cocos nächtlichen Erlebnissen mit Calvin erfuhr.

Während Coco die Situation gelassen nahm, reagierte Franzi aufgebracht und zutiefst verletzt. "Ich fühle mich einfach wie Schmutz behandelt", sagte Franzi im Gespräch mit Coco und machte vor den Kameras ihrem Ärger Luft: "Wie kann man nur so dreist sein? Der dreht sich zur einen Seite und dann noch zur anderen Seite. Hab doch ein bisschen Anstand und Respekt!" Calvins Verhalten bezeichnet die Blondine als "dreist und eklig". Calvin hingegen zeigte sich im Nachhinein betroffen, als er von Franzis Tränen erfuhr. Im Interview betonte er: "Wenn es jemandem schlecht geht wegen mir, dann finde ich das nicht geil." Er suchte das klärende Gespräch, entschuldigte sich bei Franzi und bereitete ihr am nächsten Morgen sogar ein Toastbrot – eine Geste, die die Wogen zur Überraschung aller wieder glätten konnte. "Jetzt ist alles auch gut", erklärte Franzi nach der kleinen Versöhnung.

Schon im Auftakt der aktuellen Staffel hatte Calvin für Schlagzeilen gesorgt, als er in der ersten Nacht mit Franzi intim geworden war – ungeachtet der Tatsache, dass beide neben seinem Bruder Marvin schliefen, der ebenfalls eine Vergangenheit mit Franzi hat. Marvin nahm das Liebestreiben eher mit Humor und kommentierte am nächsten Morgen süffisant, er habe nur "Gehechel" vernommen. Calvin ist seit Jahren fester Bestandteil von Formaten wie Temptation Island und Promis unter Palmen. Sein Ruf als Charmeur und Partykönig eilt ihm auch abseits des TV-Villa-Lebens voraus. Freunden und Fans ist es längst aufgefallen: Wo Calvin ist, gibt es im Reality-Kosmos selten Langeweile.

RTL Franziska Temme, "Ex on the Beach"-Kandidatin 2025

RTL / Frank Fastner Coco, "Ex on the Beach"-Kandidatin 2025

