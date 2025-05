"Ex on the Beach"-Jenny gibt Ex Schuld an ihren Beauty-OPs

Jenny Grassl (24) und ihr Ex-Freund Luca Müller sorgen aktuell bei der Realityshow Ex on the Beach für jede Menge Gesprächsstoff. Seitdem die beiden wieder gemeinsam vor der Kamera stehen, ist spürbar, dass Jenny die Trennung noch immer nicht komplett verarbeitet hat. Nun heizte sie die Debatte um ihren Liebeskummer weiter an, indem sie auf TikTok ein Video teilte, in dem sie suggeriert, ihre Beauty-OPs seien ein Ergebnis des Beziehungsendes mit Luca. Unter dem Clip ist die Frage eingeblendet: "Wer hat dein Herz gebrochen, dass du dich optisch so verändert hast?" Als die Antwort "Mein Ex-Freund" erscheint, zeigt sie dazu private Aufnahmen aus der Beziehung mit Luca.

Die Reaktionen ihrer Follower ließen nicht lange auf sich warten und fielen alles andere als verständnisvoll aus. In den Kommentaren zum Video hagelte es Kritik an Jenny – viele werfen ihr vor, ihrem Ex zu Unrecht die Verantwortung für ihre Schönheitsoperationen zuzuschieben. Aussagen wie "Ich finde es nicht richtig, ihm die Schuld zu geben." oder "Am Ende entscheidet man selbst, was man seinem Körper antut! Niemand wird zu sowas gezwungen! Sehr unreif, diese Aussage also." zeigen, dass viele Zuschauer Jennys Verhalten nicht nachvollziehen können. Einige User erinnerten außerdem daran, dass die Beziehung von Jenny und Luca nicht einmal ein halbes Jahr dauerte und forderten die Influencerin auf, das Thema ruhen zu lassen: "Der arme Junge, lass ihn doch in Ruhe."

Bereits in der Vergangenheit hatte Jenny im "Blitzlichtgewitter"-Podcast über das schwierige Beziehungsaus nach ihrem gemeinsamen Sieg bei Love Island gesprochen. Besonders getroffen zeigte sie sich von Lucas abfälligen Bemerkungen über ihre optischen Veränderungen, vor allem, da er während der Beziehung das Gegenteil behauptet habe. Schon damals stellte sie klar, keine Hoffnung mehr auf ein Liebescomeback zu haben. Die Dynamik zwischen Jenny und Luca sorgt weiterhin für reichlich Wirbel – sowohl bei den Zuschauern der Show als auch in den sozialen Netzwerken, wo die Aussagen der beiden regelmäßig für Diskussionen und Schlagzeilen sorgen.

Anzeige Anzeige

Instagram / jennygrassl_ Jenny Graßl, Reality-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

RTL2 Jenny und Luca, "Love Island"-Gewinner

Anzeige Anzeige