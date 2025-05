Zu gemacht? Jenny Grassl ist sauer auf Kommentar von Ex Luca

Jenny Grassl (24) trifft bei Ex on the Beach wieder auf ihren Ex Luca Müller. Der Love Island-Star verliert dort jedoch unschöne Worte über seine Ex-Freundin – er finde sie nicht mehr schön, da sie in seinen Augen zu viel nachgeholfen habe. Im "Blitzlichtgewitter"-Podcast packt Jenny nun aus, was dieses Geständnis mit ihr gemacht hat. "Ich wusste nie, dass Luca optisch so über mich denkt", gesteht die 24-Jährige. Seine Worte würden sie bis heute sehr sauer machen. Verärgert fragt sie: "Wie falsch kann eine Person sein?"

Jenny beteuert, dass Lucas Äußerungen für sie eine komplette Überraschung gewesen sind. "Er hat das auch nie in der Beziehung erwähnt oder nachher", meint sie und führt weiter aus: "Er hat mir immer gesagt, [...] er ist so überglücklich mit mir und findet mich so wunderschön." Besonders bitter für Jenny: Zu Beginn von "Ex on the Beach" habe sie sich ein Liebescomeback mit Luca gut vorstellen können. Mittlerweile habe sie diese Idee jedoch längst abgehakt. "Wenn er mich nicht wertschätzt, dann: Next", macht sie deutlich.

Jenny und Luca lernten sich 2023 bei "Love Island" kennen und konnten sogar das Finale für sich entscheiden. Danach gingen sie einige Monate gemeinsam durchs Leben und planten bereits zusammenzuziehen. Im Januar 2024 wurde dann ihr Liebes-Aus öffentlich – die Trennung ging von Luca aus. "Für mich war es ein Schock, da ich überhaupt nicht damit gerechnet habe. Ich dachte eigentlich, dass alles gut ist bei uns", verriet Jenny damals im Gespräch mit Promiflash.

Anzeige Anzeige

Instagram / _jenny_2000_ Jenny, "Love Island"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

RTL2 Jenny und Luca, "Love Island"-Gewinner

Anzeige Anzeige