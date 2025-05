P. Diddy vor Gericht: Zeuge berichtet über Sex mit Cassie

Im laufenden Gerichtsprozess gegen Sean "P. Diddy" Combs sorgte am Montag eine Zeugenaussage für weiteres Aufsehen. Ein männlicher Tänzer sagte nach Angaben von TMZ vor Gericht aus, dass er von Sängerin Cassie (38) mehrfach dafür bezahlt worden sei, Sex mit ihr zu haben – stets in Anwesenheit von Diddy, der die intimen Treffen koordiniert und aufmerksam verfolgt habe. Besonders ungewöhnlich: Diddy soll laut Aussage des Zeugen während dieser Zusammentreffen darauf bestanden haben, dass genug Babyöl zum Einsatz komme. Er habe das Paar angewiesen, langsamer zu machen und "mehr Babyöl zu benutzen", als ihm die glitschige Grundlage nicht ausreichend erschien. Die Rolle des Musikmoguls beschränkte sich nicht nur aufs Zuschauen – laut Tänzer habe Diddy aktiv Regie geführt und die Beteiligten sogar zu Rollenspielen angewiesen, etwa als angebliche Fremde, die sich am Flughafen kennenlernen.

Laut Gericht war dies nicht das erste Mal, dass von Babyöl die Rede war. Die Staatsanwaltschaft verwies zudem auf einen spektakulären Fund: Bei einer Hausdurchsuchung in Diddys Zuhause wurde offenbar ein Vorrat von rund 1.000 Flaschen Babyöl sichergestellt. Die detaillierten Schilderungen des Tänzers enthüllten weitere Details zu den angeblichen Treffen. So habe Cassie sich bei ihrem ersten Kontakt mit dem jungen Mann in einer markanten Verkleidung gezeigt, während Diddy selbst durch einen weißen Bademantel, ein Bandana über dem Gesicht und eine Baseballkappe auffällig war. Trotzdem erkannte der Zeuge den Rapper sofort, als dieser das Wort ergriff. Auch wurde deutlich, dass die privaten Treffen an verschiedenen Orten stattfanden und dass Diddy mehrere Male die Abläufe und sogar die Fantasien der Beteiligten steuerte.

Bereits im Vorfeld des Prozesses hatte Cassie, die ehemalige Partnerin Diddys, schwere Vorwürfe gegen den Musikproduzenten erhoben. Sie beschuldigte Diddy unter anderem des emotionalen und körperlichen Missbrauchs, des Zwangs zu Drogenkonsum sowie der Einbindung in sogenannte "Freak Offs" mit männlichen Sexarbeitern. Beide hatten sich 2005 kennengelernt, zunächst beruflich, später auch privat. Mit ihrer Entscheidung, öffentlich unter ihrem eigenen Namen auszusagen, hat Cassie ein klares Zeichen gesetzt und möchte anderen Betroffenen Mut machen. Drei weitere mutmaßliche Opfer im Fall behalten ihre Anonymität, während der Prozess weiterhin von großem öffentlichem Interesse ist und neue Einblicke in die dunkle Seite des einstigen Rap-Superstars liefert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cassie, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Cassie und P. Diddy in London 2017

Anzeige Anzeige