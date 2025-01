Alkoholgeständnis: Fans entschuldigen sich bei Tommy Fury

Tommy Fury (25), der ehemalige Love Island-UK-Star und Profi-Boxer, hat kürzlich offen über seine Probleme mit Alkohol gesprochen. Damit räumte er viele Missverständnisse rund um seine Trennung von Influencerin Molly-Mae Hague (25) aus der Welt. Das Paar hatte im August nach fünf gemeinsamen Jahren die Beziehung beendet. Die Auflösung der Verlobung führte in der Folge zu heftigen Reaktionen bei den Fans. Besonders Molly-Maes treue Anhänger beschuldigten Tommy des Fremdgehens und schickten ihm sogar Drohungen. Jedoch erklärte dieser gegenüber der Men's Health, dass Alkohol der Grund für das Ende der Beziehung gewesen sei: "Es war niemals eine Frage des Fremdgehens. Es war der Alkohol, und Alkohol ist keine gute Sache."

Seit seinem Geständnis haben viele Fans ihre vorschnellen Urteile revidiert und sich öffentlich bei Tommy entschuldigt. Unter einem seiner jüngsten Instagram-Posts schrieben zahlreiche Nutzer Nachrichten, in denen sie ihre Reue über die Vorwürfe ausdrückten und ihm Mut zusprachen. "Ich lag falsch mit meinen Anschuldigungen und entschuldige mich bei dir, Tommy", bedauerte ein Fan. Ein anderer fügte hinzu: "Es tut mir leid, wie schnell ich dich verurteilt habe. Ich hoffe, du findest wieder zu dir und zu Molly-Mae." Einige zeigten sich optimistisch und hofften auf ein Liebescomeback des Paares: "Ihr beide gehört zusammen – wir drücken die Daumen, dass ihr wieder eine Familie werdet."

Molly-Mae ihrerseits gab beim Vorab-Screening ihrer neuen Dokumentation "Molly-Mae: Behind It All" zu, wie schmerzhaft die Auflösung der Verlobung für sie war. Sie betonte jedoch, dass weder die Trennung noch die gemeinsamen Probleme als PR-Stunt inszeniert gewesen seien: "Ich wünschte, es wäre so simpel, aber es war Realität und sehr schwer für uns beide." Die beiden, die Eltern der zweijährigen Bambi sind, galten lange als Traumpaar. Die ehrlichen Einblicke in Tommys Kampf mit dem Alkohol und in Molly-Maes traumatische Erlebnisse könnten für viele Fans eine neue Perspektive auf ihr Leben und ihre Herausforderungen bieten.

Instagram / tommyfury Tommy Fury mit seiner Tochter Bambi

Keith Mayhew / Landmark Media / ActionPress Tommy Fury und Molly-Mae Hague, 2019

