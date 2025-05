Blake-Justin-Drama: Erpresste Blake Lively Taylor Swift?

Der Rechtsstreit zwischen Blake Lively (37) und ihrem ehemaligen It Ends With Us-Co-Star Justin Baldoni (41) hat eine neue Dimension erreicht. Anwälte des Schauspielers erhoben schwere Vorwürfe gegen die Schauspielerin und behaupteten, sie habe ihre Freundin Taylor Swift (35) unter Druck gesetzt. Blake soll laut People damit gedroht haben, private Nachrichten von Taylor zu veröffentlichen, falls diese sie nicht öffentlich in ihrer Auseinandersetzung mit Justin unterstütze. Blakes Anwälte wiesen die Anschuldigungen jedoch entschieden als falsch zurück. Taylor war bereits per Gerichtsvorladung in den Streit involviert worden, was von ihrem Team jedoch mit scharfen Worten zurückgewiesen wurde.

Die Spannungen zwischen Blake und Justin gehen auf ihre Zusammenarbeit bei der Verfilmung von Colleen Hoovers Roman "It Ends With Us" zurück. Bereits im Dezember 2024 hatte Blake schwere Vorwürfe gegen den Schauspieler erhoben, woraufhin Justin einen Gegenprozess einleitete. Im Zuge dessen tauchten Details über den Einfluss von Blakes bekannten Freunden, darunter Taylor und ihr Ehemann Ryan Reynolds (48), auf. Laut Justins rechtlichem Team soll Blake sich auf die Unterstützung ihrer prominenten Umgebung berufen haben, um Druck auszuüben. Taylor betont jedoch, dass ihre einzige Verbindung zu dem Film der Lizenzverkauf ihres Songs "My Tears Ricochet" war.

Dass Taylor ungewollt in das Drama hineingezogen wurde, soll ihre Beziehung zu Blake schwer belastet haben. Die Freundschaft der beiden war über Jahre eng – Taylor ist sogar Patentante von Blakes Kindern. Doch Berichten zufolge sei es in letzter Zeit zu einer Entfremdung gekommen. Insbesondere Taylors angeblicher Unmut über die öffentliche Aufmerksamkeit und der Vorwurf, instrumentalisiert worden zu sein, könnten diese Distanz erklären. Taylor selbst scheint derzeit Abstand von der Angelegenheit zu nehmen und konzentriert sich auf ihre Beziehung zu Travis Kelce (35) und ihre Musik. Blakes rechtliche und persönliche Herausforderungen hingegen nehmen nicht ab.

Elder Ordonez / SplashNews.com Shutterstock Justin Baldoni und Blake Lively am Filmset von "It Ends With Us" im Mai 2023

Instagram / blakelively Blake Lively und Taylor Swift

