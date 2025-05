Blake-Justin-Drama: Taylor Swift wehrt Gerichtsvorladung ab

Als enge Freundin von Blake Lively (37) geriet Taylor Swift (35) unfreiwillig in den Rechtsstreit mit Justin Baldoni (41). Ende April lud der Schauspieler die Sängerin im Rahmen seines Zoffs mit seiner Kollegin vor. Dagegen wehrt sich Taylor allerdings vehement, wie nun aus Gerichtsunterlagen hervorgeht, die Billboard vorliegen. Demnach bezeichnete ihr Anwaltsteam den von Justins Rechtsbeistand eingereichten Antrag als "Missbrauch des Offenlegungsprozesses". Taylor soll über die Vorladung gar nicht begeistert sein – zuletzt soll sie sich außerdem von Blake nach deren Gerichtsstreit und Negativschlagzeilen distanziert haben.

Gegenüber US Weekly erklärte ein Sprecher der Musikerin, dass ihre Vorladung unberechtigt sei. "Taylor Swift hat nie einen Fuß auf das Set dieses Films gesetzt, sie war nicht an Casting- oder kreativen Entscheidungen beteiligt, sie hat den Film nicht vertont, sie hat nie einen Schnitt gesehen oder irgendwelche Notizen zu dem Film gemacht", hieß es in der Erklärung. Sie habe It Ends With Us erst Wochen nach der Veröffentlichung gesehen und sei in den vergangenen zwei Jahren mit ihrer "The Eras"-Tour zu sehr beschäftigt gewesen, als dass sie für etwas anderes Zeit gehabt hätte.

Taylor und Blake gelten seit vielen Jahren als enge Freundinnen – ihre Verbindung litt in den vergangenen Monaten aber stark. So habe der Rechtsstreit der "Nur ein kleiner Gefallen"-Darstellerin ihre Freundschaft stark belastet. Taylor wollte aber angeblich nie in den Streit mit Justin hineingezogen werden. Deshalb soll sie zuletzt auf Abstand gegangen sein, auch um ihr berufliches Image nicht zu gefährden. Momentan sollen sich die beiden Berühmtheiten aber wieder vorsichtig annähern, nachdem sich Blake bei Taylor entschuldigt hatte, wie ein Insider gegenüber NewsNation berichtete.

Getty Images Taylor Swift im Februar 2025

MEGA Blake Lively und Taylor Swift an ihrem Geburtstag, Dezember 2023

