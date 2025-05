Während Prozess: P. Diddys Töchter vermissen tote Mutter

Jessie und D'Lila, die 18-jährigen Zwillingstöchter von P. Diddy (55), haben sich in den letzten Tagen offen zu den schwierigen Erfahrungen geäußert, die sie in den vergangenen zwei Jahren durchmachen mussten. Während ihr Vater sich derzeit in New York vor Gericht verantworten muss, unterstützen sie ihn gemeinsam mit ihrer Großmutter Janice und ihren drei Brüdern von der Zuschauerbank aus. Besonders bewegend war ihr emotionales Statement am Muttertag: Am 11. Mai teilten sie in den sozialen Medien einen rührenden Tribut an ihre 2018 verstorbene Mutter Kim Porter (✝47) und berichteten, wie schwer es ihnen falle, ohne sie erwachsen zu werden. "Diese letzten Jahre waren so extrem schwierig ohne dich an unserer Seite. Wir vermissen dich jeden Tag", schrieben die beiden auf Instagram und teilten dazu ein Erinnerungsfoto, das ihre Mutter schwanger mit ihnen zeigte.

Der Prozess gegen Diddy stellt für die Familie eine große Belastung dar. Trotz der schlimmen Vorwürfe gegen ihren Vater erschienen Jessie und D'Lila gemeinsam mit anderen Familienmitgliedern zum Prozessauftakt am 12. Mai in New York. Als männliche Escorts jedoch im Zeugenstand gegen den Rapper aussagten, verließen die beiden Zwillinge gemeinsam mit ihrer Schwester Chance Combs laut Berichten von People den Gerichtssaal.

Unter anderem sagte der frühere Sicherheitsmann Daniel Phillip vor Gericht aus und berichtete von brutalen Szenen in der Beziehung zwischen P. Diddy und seiner Ex-Freundin Cassie Ventura (38). Der Musikproduzent soll in einem Hotel beispielsweise eine Flasche nach der Sängerin geworfen und sie an den Haaren ins Schlafzimmer gezerrt haben. Grund hierfür: Cassie habe nicht sofort auf seinen Ruf reagiert.

Anzeige Anzeige

Instagram / the_combs_twins Kim Porter, Model

Anzeige Anzeige

MEGA / Xavier Collin / Image Press Agency P. Diddy mit seinen Töchtern D'Lila Star, Chance und Jessie James Combs im März 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige