Security schildert P. Diddys brutalen Übergriff auf Cassie

Im schockierenden Prozess um Sean "P. Diddy" Combs hat der frühere Sicherheitsmann Daniel Phillip ausgesagt, dass der Musikproduzent seine Ex-Partnerin Cassie Ventura (38) mehrmals brutal misshandelt haben soll. Wie Daniel laut E! Online berichtet habe, soll Diddy in einem Hotel wütend eine Flasche nach Cassie geworfen, sie an den Haaren gepackt und in ein Schlafzimmer gezerrt haben, weil sie nicht sofort auf seinen Ruf reagiert habe. "Ich sage dir, wenn ich dich rufe, kommst du sofort und nicht später", will Daniel ihn sagen gehört haben. Die beängstigenden Szenen spielten sich in New York ab, unter anderem im Essex House Hotel, während Phillip und weitere Hotelangestellte beobachteten, wie Cassie schreiend und völlig verängstigt zurückblieb. Phillip gab an, er habe sich "zu Tode gefürchtet" und deshalb nicht eingegriffen.

Die Vorwürfe richten sich nicht nur auf körperliche Attacken, sondern auch auf schwere sexuelle Übergriffe. So schilderte der Sicherheitsmann vor Gericht, dass er im Jahr 2012 von Diddy dafür bezahlt worden sei, mit Cassie Sex zu haben, während Diddy zusah. Demnach habe sich die Sängerin unter Druck gesetzt gefühlt, die Situationen seien von Diddy sogar gefilmt worden. Laut Daniel kam es immer wieder zu solchen Treffen, wobei Diddy und Cassie sowohl in Hotels als auch in ihren Wohnungen in New York anwesend waren. Die Aufnahmen und Übergriffe seien für Cassie extrem erniedrigend und beängstigend gewesen – laut Anklage drohte Diddy ihr sogar damit, kompromittierende Videos zu veröffentlichen, falls sie nicht gehorche oder sich emotional entferne.

Cassie selbst hatte bereits 2023 in einer Zivilklage angegeben, dass Diddy sie zu Sex mit fremden Männern gezwungen und sie körperlich sowie seelisch misshandelt habe. Menschen aus ihrem Umfeld sowie weitere Hotelmitarbeiter bestätigten während der aktuellen Verhandlung ihr stark eingeschüchtertes Verhalten sowie sichtbare Verletzungen, wie beispielsweise ein "blaues Auge" nach einer Nacht im Hotel. Daniel, der mit Cassie auch abseits der Übergriffe in Kontakt war, sagte aus, er habe ihr immer wieder geraten, sich aus Diddys Nähe zu entfernen. "Du bist in echter Gefahr, wenn du bleibst", habe er ihr versucht, klarzumachen. Dennoch schwiegen viele Zeugen wie Phillip zur damaligen Zeit aus Angst vor den drastischen Konsequenzen, die sie durch Diddys Macht und Einfluss fürchten mussten.

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy und Cassie bei der Met Gala 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Cassie Ventura, Sängerin