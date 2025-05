Ex-Bodyguard meint: Zeuge im Diddy-Prozess ist verschwunden

Der ehemalige Leibwächter von P. Diddy (55), Emanuel Newton, bekannt unter dem Namen Big Homie CC, hat in der Sendung "Piers Morgan Uncensored" behauptet, dass ein wichtiger Zeuge im aktuellen Gerichtsprozess gegen den Musikmogul verschwunden sei. Big Homie erklärte, ein männlicher Sexarbeiter, der den Behörden belastendes Material übergeben habe, sei kurz vor seiner Aussage unauffindbar. "Immer wenn solche Prozesse stattfinden, passieren viele Dinge, um Personen aus dem Fall zu entfernen, die die Anklage stärken könnten. Ich habe das Gefühl, dass wir gerade genau das mit einem der männlichen Sexarbeiter erleben, der die Tapes an die Ermittler übergeben hat. Er ist verschwunden", verriet der Ex-Bodyguard des Rappers.

Diddy, der im September 2024 verhaftet wurde, steht aktuell unter anderem wegen Sexhandels und Verschwörung zur organisierten Kriminalität vor Gericht. Der 55-Jährige weist alle Anschuldigungen vehement zurück und plädiert auf nicht schuldig. Die ersten Tage des Prozesses waren von emotionalen Zeugenaussagen geprägt, darunter von einer ehemaligen Freundin des Angeklagten, Cassie (38). Die Sängerin beschuldigt Diddy wiederholter sexueller Übergriffe und Misshandlungen während ihrer Beziehung von 2007 bis 2018. Sein Verteidigungsteam betont hingegen, dass die Anklage ungerechtfertigt sei. Laut seines Anwalts sei Diddy ein bewundernswerter Vater, Philanthrop und Unternehmer, aber kein Krimineller. Während der Verhandlung und auch im Vorfeld wurden immer wieder Stimmen wie die von Big Homie laut, die davon überzeugt sind, dass versucht wird, belastende Zeugen zu beeinflussen.

Neben den Schilderungen über den Prozess berichtete Big Homie in dem Interview auch von persönlichen Angriffen gegen ihn, seitdem er sich zu Diddy äußert. In den letzten Jahren sei er dreimal mit Cyanid vergiftet worden. Zudem sei er in diesem Monat von mehreren verdächtigen Autofahrern gerammt worden, was er als Einschüchterungsversuche wertet: "Diese Probleme begannen für mich erst, als ich anfing, über solche Leute zu sprechen. Es war auch schwer, dieses Interview zu arrangieren, denn beim letzten Termin, als ich für dieses Interview vorgemerkt war, wurde unser Auto zufällig von einem schwarzen Fahrzeug ohne Nummernschild gerammt. Das ist diesen Monat schon dreimal passiert, offenbar wollte jemand nicht, dass ich interviewt werde." Trotz der Gefahren wolle er weiterhin seine Wahrheit sagen und hoffe, dass das Justizsystem im Fall Diddy Gerechtigkeit walten lasse. "Ich bin schwer umzubringen", fügte er abschließend lachend hinzu, obwohl er den Ernst der Lage klar betonte.

Getty Images Sean "Diddy" Combs, Musiker

Getty Images P. Diddy, Rapper

