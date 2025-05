Nach Angriff von P. Diddy: Cassie musste zu einem Chirurgen

Cassie Ventura (38) schockiert die Öffentlichkeit mit ihren Aussagen im Prozess gegen ihren Ex-Partner P. Diddy (55). Wie NBC News berichtet, soll sich ein besonders traumatischer Vorfall im Jahr 2013 ereignet haben. Vor Gericht schildert die Sängerin, dass der Musikproduzent sie damals in einer heftigen Auseinandersetzung gegen eine Bettkante geworfen habe, wodurch sie eine stark blutende Wunde an der Augenbraue davontrug. Seine Sicherheitskräfte hätten sie daraufhin anstelle eines Krankenhauses zu einem plastischen Chirurgen in Beverly Hills gebracht, um die Verletzung behandeln zu lassen.

Die 38-Jährige berichtet weiter, dass sie ihrem damaligen Partner ein Foto der Verletzung geschickt habe, zu dem sie geschrieben habe: "Damit du dich daran erinnern kannst." Der Rapper habe damals keine Reue gezeigt und stattdessen geantwortet: "Du weißt nicht, wann du aufhören sollst. Du hast es zu weit getrieben." Cassie und P. Diddy wurden im Jahr 2007 ein Paar, nachdem die Musikerin einen Vertrag bei seinem Plattenlabel unterschrieben hatte, und führten bis 2018 eine On-off-Beziehung.

Das Gerichtsverfahren um den 55-Jährigen startete am 5. Mai. Seitdem haben neben Cassie andere mutmaßliche Opfer ausgesagt. Auch ehemalige Sicherheitskräfte des gefallenen Hip-Hop-Stars kamen laut E! News schon zu Wort. Der Bodyguard Daniel Phillip erinnerte sich an einen Vorfall, bei dem Diddy die Tänzerin in einem Hotel angegriffen habe. Obendrein soll er von ihm bezahlt worden sein, um mit Cassie Sex zu haben, während sein Arbeitgeber zusah.

Getty Images Cassie Ventura, März 2025

Getty Images P. Diddy im Jahr 1999