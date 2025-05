Für Roaya Soraya war "#CoupleChallenge"-Ausstrahlung schwer

Roaya Soraya, bekannt aus der Reality-TV-Show "#CoupleChallenge", sprach kürzlich über die schwierige Zeit während der Sendungsausstrahlung. "Die Ausstrahlung war schon sehr turbulent", gestand sie in einem Gespräch mit Promiflash auf dem Bild-Renntag. Während ihrer Teilnahme kam es immer wieder zu Konflikten, sowohl mit ihrer Teampartnerin Dilara Kruse als auch mit anderen Kandidaten der Show. Doch in dieser Phase fand Roaya Trost bei ihrer Familie und ihren Freunden, die ihr unerschütterlich zur Seite standen: "Sowohl meine Mama als auch meine Freunde, die waren wirklich alle zu 100 Prozent da und haben hinter mir gestanden und mich natürlich auch in dieser schweren Zeit aufgebaut."

Trotz der teils schlimmen Erfahrungen zieht die Reality-TV-Darstellerin heute eine positive Bilanz. "Ich bin sehr dankbar für die Zeit", erklärte sie im Gespräch mit Promiflash und bezeichnete die Ereignisse sogar als lehrreich. Durch die Aufzeichnung erhielt Roaya auch einen anderen Blickwinkel auf so manche zwischenmenschliche Beziehung. "Wann im Leben hast du denn einfach die Möglichkeit, den ultimativen Videobeweis zu erhalten, dass eine Konstellation sehr toxisch war?", erklärte sie dankbar. Rückblickend betrachtet, habe ihr das Erlebte geholfen, stärker und selbstbewusster zu werden.

Bereits in der Vergangenheit hatte Roaya in den sozialen Netzwerken ihre Enttäuschung über ihre einstige Freundin Dilara Kruse thematisiert. Dilara, die Ehefrau von Fußballspieler Max Kruse (37), wurde wegen ihres herablassenden Umgangs während "#CoupleChallenge" auch von den Fans lautstark kritisiert und kassierte einen Shitstorm. Nach den Dreharbeiten kündigte die ehemalige Kellnerin Roaya sogar die Freundschaft.

Anzeige Anzeige

Instagram / roaya_soraya Roaya Soraya, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

RTL II Dilara Kruse und Roaya Soraya, "#CoupleChallenge"-Duo

Anzeige Anzeige

Anzeige