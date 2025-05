Hater im Netz verwechseln Enrico Elia mit Temptation-Enrico

Enrico Elia (23) meldet sich völlig verwirrt bei seinen Fans auf Instagram. Der Influencer versteht die Welt nicht mehr: "Leute, ich verstehe gerade überhaupt nicht, was los ist. Ich bekomme momentan so viele Hass-Nachrichten und irgendwas ist richtig komisch. Heute schaue ich in mein Postfach, gehe durch meine Anfragen und überall steht sowas mit M********t, Rassist, dein Karma wird kommen und all sowas." Wenig später geht dem Reality-TV-Darsteller aber ein Licht auf: Er wurde offensichtlich mit dem ehemaligen Temptation Island-Kandidaten Enrico verwechselt, der wegen einer grenzüberschreitenden Aussage das Format verlassen musste.

"Okay, nochmal kurz zurück. Ich glaube, hier liegt irgendeine Verwechslung vor. Ich habe gerade den Story-Post, den ich euch hier geschickt habe, erneut gepostet und gelesen. Es muss irgendein Paar bei 'Temptation Island' rausgeflogen sein. Vielleicht wegen rassistischer Äußerungen oder so", klärt er auf und fügt hinzu: "Leute, ich distanziere mich erstmal von jeglichen Aussagen oder solchen Sachen, ja. Und ich bin das nicht. Ich war weder bei 'Temptation Island', noch kenne ich diese Person. Es muss irgendjemand sein, der auch Enrico heißt. Und die Leute müssen mich jetzt mit ihm verwechseln." Er selbst habe von dem Thema nichts mitbekommen, möchte aber trotzdem klarstellen: "Ich habe absolut keine Ahnung. Ich bin es nicht, ich schaue das nicht, ich weiß nicht, worum es geht. Ich habe die Person noch nie gesehen und nicht gehört."

Dass Enrico wegen einer rassistischen Aussage aus dem Format geworfen wurde, ist nicht offiziell bestätigt. Nach einem Kommentar von Moderatorin Lola Weippert (29) unter dem offiziellen Produktions-Statement scheinen sich aber viele Fans sicher zu sein, mit welchem unüberlegten Ausdruck der Reality-TV-Darsteller für seinen Exit in Folge neun des TV-Treuetests sorgte.

Instagram / enrico_elia Enrico Elia, Influencer

RTL Enrico und Saskia, "Temptation Island"-Paar

