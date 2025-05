Lisa Marie Akkaya weiß bereits das Geschlecht ihres Babys

Vor Kurzem verkündeten Lisa Marie (24) und Furkan Akkaya (24) zuckersüße Neuigkeiten: Die Reality-TV-Bekanntheiten erwarten Nachwuchs Nummer zwei! Promiflash hat bei den beiden nachgehakt und wollte wissen, ob sie bereits wissen, welches Geschlecht ihr zweites Baby haben wird. "Ja, wir wissen tatsächlich schon Bescheid und ihr werdet es bald auch erfahren", verraten Lisa Marie und Furkan im Interview. Ob ein zweiter Sohn oder eine Tochter unterwegs ist, behalten die beiden also vorerst noch für sich.

Im Gespräch mit Promiflash gibt Lisa Marie auch noch ein paar weitere Einblicke in die Schwangerschaft. Ihr erstes Kind namens Emilio erblickte erst vor rund einem halben Jahr das Licht der Welt. Die Fans fragten sich, ob die Schwangerschaft geplant gewesen sei. "Das Kind war zwar nicht geplant, aber erwünscht. Wir haben uns sofort gefreut, als wir es erfahren haben", schwärmt die bald zweifache Mama im Interview.

Dass der kleine Emilio großer Bruder wird, verkündeten Lisa Marie und Furkan am Samstag auf Instagram. Zu dritt posierten sie vor einer mit Graffiti besprühten Backsteinwand, vor der ein weißes Auto stand, an das sich die Familie lässig anlehnte. "2025 segnet uns erneut und unsere kleine Familie wächst. Wir können gar nicht in Worte fassen, wie glücklich wir sind, und wir können es kaum abwarten, unseren zweiten Schatz kennenzulernen. Bald hat unser kleiner Emilio jemanden zum Spielen", schrieben sie zu der niedlichen Fotoreihe.

Instagram / akkaakkaya Furkan Akkaya und Lisa Akkaya an Weihnachten 2024

Instagram / lisa.straube Furkan und Lisa Marie Akkaya mit ihrem Sohn Emilio, Mai 2025

