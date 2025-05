Skurril: Bill und Tom Kaulitz gehen zusammen zum Proktologen

Bill (35) und Tom Kaulitz (35) haben als Zwillinge eine ganz besondere Verbindung zueinander. Im Podcast "Hotel Matze" lassen die beiden kein Detail aus und beschreiben, wie eng ihr Vertrauensverhältnis tatsächlich ist. Als der Moderator Matze Hielscher nachfragt, ob die beiden Brüder über alles reden können, setzt Tom noch einen drauf: "Wir gehen auch zusammen zum Proktologen." Die Tokio Hotel-Stars lachen daraufhin herzlich los und beteuern, dass sie sogar ihre Prostatakrebs-Vorsorgeuntersuchung Seite an Seite und im selben Raum bestreiten. Bill beschreibt: "Wir haben beide keinen Bock drauf und dann fragen die da: 'Wollt ihr in getrennte Zimmer?' Und dann sagen wir so: 'Nö!'"

Für die beiden Brüder gibt es offensichtlich nichts, was sie nicht miteinander teilen würden. "Wir haben voreinander kein Schamgefühl", betont Bill und auch Tom nickt überzeugt. In einer Hinsicht unterscheiden sich die 35-Jährigen jedoch deutlich: Während Tom mit seiner Frau Heidi Klum (51) ein glückliches Eheleben führt, hat Bill die Liebe noch nicht gefunden. "Ich verliebe mich immer in die Falschen", gibt er offen zu. Bill erzählt, Beziehungen seien für ihn stets eine schmerzhafte Erfahrung gewesen. "Ich wurde in jeder meiner Beziehungen betrogen", verrät er.

Zuletzt war Bill mit Marc Eggers (38) liiert. Die beiden trennten während ihrer Beziehung viele Kilometer, da der Partyschlager-Star für seinen Job zwischen Deutschland und Mallorca hin und her reist, während Bill zumeist in seiner Wahlheimat Los Angeles anzutreffen ist. Ende 2024 trennten sich die beiden, ohne konkrete Gründe für das Liebes-Aus zu nennen. Die Fremdgehgerüchte scheint Bill hiermit zu bestätigen.

Instagram / billkaulitz Bill und Tom Kaulitz, Mitglieder der Band Tokio Hotel

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, Musiker

