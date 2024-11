Bill Kaulitz und Marc Eggers führen gemeinsamen Kalender

Bill Kaulitz (35) hat sich kürzlich in einem Interview über sein Privatleben geäußert. Aktuell ist er mit dem Männermodel Marc Eggers (38) liiert, und die beiden scheinen einen harmonischen Weg gefunden zu haben, ihre Fernbeziehung trotz der Distanz zu pflegen. Der Tokio Hotel-Frontmann verriet im Gespräch mit RTL, dass sie jetzt einen gemeinsamen Kalender haben, in den sie beide ihre Termine eintragen. Ein System, das er sich von seinem Bruder Tom Kaulitz (35) und dessen Frau Heidi Klum (51) abgeguckt hat. "Ich glaube, wenn alle so viel arbeiten, muss man sich gut abstimmen", plauderte er aus.

Die Nutzung dieses gemeinsamen Terminplans habe den Turteltauben erleichtert, ihre Zeit besser zu organisieren und sicherzustellen, dass trotz der Distanz genügend "Couple Time" eingeplant werden kann. Dabei betont der Musiker, dass Kompromisse essenziell sind, um die Beziehung aufrechtzuerhalten, besonders wenn beide Partner beruflich stark eingespannt sind. "Nicht so easy, so eine Fernbeziehung. Aber ein gemeinsamer Kalender, der hilft", betont Bill. Während der Musiker in den USA wohnt, verbringt Marc seine Zeit nämlich hauptsächlich in Deutschland.

Bereits im September hatte Bill in seinem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" ausgeplaudert, dass er in festen Händen ist. Als er mit seinem Bruder Tom über Kosenamen in der Beziehung sprach, erklärte er: "Bei mir finde ich es schon schwer, weil ich ja mit einem Mann zusammen bin. Und wenn der jetzt sagt, das ist mein Freund, könnten die Leute auch denken, es ist mein Kumpel." Wer der Mann an seiner Seite war, behielt er damals noch für sich – Anfang November gab er schließlich preis, dass es sich dabei um Marc handelte.

AEDT / ActionPress Marc Eggers, Content Creator

gbrci / Future Image / ActionPress Bill Kaulitz, Musiker

